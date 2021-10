Aandeelhouders NAC bereiken exclusiviteit met één partij: ‘Overdracht waarschijlijk voor einde van dit jaar’

BREDA - De aandeelhouders van NAC hebben zaterdag aan het begin van de avond een update gegeven over de status van de verkoop van de aandelen. Met één partij is inmiddels exclusiviteit over de verkoop van de aandelen bereikt. Als alle fases goed worden doorlopen, dan zou een overdracht van de aandelen voor het eind van dit jaar plaats kunnen vinden.

In juni van dit jaar besloten de drie grote aandeelhouders van NAC hun aandelen te verkopen. Omdat de verkoop veel emoties met zich meebrengt, wordt er vandaag een update van de status van de verkoop gegeven. “De betrokkenheid van de supporters is groot. We willen benadrukken dat het ons doel is NAC bij een juiste eigenaar onder te brengen. Alle huidige aandeelhouders van NAC zijn immers ook supporter van de club en willen uiteraard het beste voor de club en haar supporters”, schrijven de aandeelhouders in hun bericht op NAC.nl. Uiteindelijk meldde 36 partijen zich met interesse in de aandelen van NAC. Door de aandeelhouders is er vervolgens, in samenwerking met accountantskantoor Crossminds, een selectie gemaakt op basis van bod, intentie, toekomstplan, visie en hoe de belangen van de belangrijke stakeholders worden bediend.

Inmiddels hebben de aandeelhouders met één partij exclusiviteit over de verkoop van de aandelen bereikt. Allereerst is er nu een ‘Due Diligence’, oftewel boekenonderzoek, gestart. “Uitgaande van een positieve uitkomst volgt een ‘binding offer‘ (bindend bod) en wordt de koopovereenkomst opgesteld. Vervolgens dient er goedkeuring van de RvC (belangen van de vereniging) en Stichting NOAD (gouden aandeel) te komen. Na dit traject is er vanzelfsprekend goedkeuring nodig van de KNVB”, leggen de aandeelhouders uit. “Mochten de bovenstaande fases goed doorstaan worden, dan zou een overdracht van de aandelen voor het eind van dit jaar plaats kunnen vinden. We gaan ervan uit dat na de overdracht de nieuwe koper zich zal presenteren aan alle stakeholders.”

Tot aan de verkoop van de aandelen blijft de bestuursorganisatie van NAC ongewijzigd: RvC houdt binnen strakke kaders toezicht en algemeen directeur Mattijs Manders bestuurt de club dagelijks. Hij zal dan ook voor de overdracht naar de nieuwe eigenaar zorgen.