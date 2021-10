Snelfietsroute en gloednieuwe rotonde moeten Bredanaars vaker de fiets laten pakken

BREDA - Bredanaars pakken enorm gemakkelijk de auto als ze ergens heen gaan. Dat terwijl fietsen beter is voor het milieu, én voor de mensen zelf. Daarom wil wethouder Daan Quaars van mobiliteit fietsen stimuleren in Breda. De aanleg van de snelfietsroute Breda-Tilburg en de nieuwe rotonde bij Heusdenhout moeten daar een bijdrage aan leveren. En er zijn meer voordelen. Want ook de doorstroming én de verkeerveiligheid zijn fors verbeterd.

Brabant doet het op veel onderwerpen heel goed, vertelde Christophe van der Maat vanochtend bij de opening van het twee-richtingsfietspad aan de Heerbaan. Maar er is één lijstje dat Brabant aanvoert waar Van der Maat heel snel vanaf wil komen: Het aantal verkeersslachtoffers. “In Brabant staan we op één als het aankomt op verkeersslachtoffers”, vertelt Van der Maat. “Veertig procent van die slachtoffers zit op de fiets. En een groot deel van die ongevallen vinden plaats in de stad. Ik ben dan ook enorm blij met de aanleg van de rotonde en het twee-richtingsfietspad in Heusdenhout, omdat het de verkeersveiligheid verhoogd. En ieder verkeersslachtoffer dat we voorkomen, is er één.”

Met die verbeterde veiligheid is ook voorzitter van de wijkraad Rien Brans blij. De gevaarlijke verkeerssituatie bij de kruising bij het winkelcentrum was veel wijkbewoners een doorn in het oog. “En niet alleen de veiligheid is verbeterd. Ook de doorstroming én de uitstraling zijn fors verbeterd.”

Fietsen

Het nieuwe twee-richtingenfietspad is onderdeel van de snelfietsroute Breda-Tilburg. Dat project dat wordt gefinancierd vanuit de provincie en zorgt voor een comfortabele fietsroute van 24 kilometer tussen Tilburg en Breda. In totaal is er ruim 13 miljoen euro gemoeid met het project, dat in 2025 volledig moet zijn afgerond. Wethouder Daan Quaars is blij met de komst van die route. Niet alleen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, maar voor álle Bredase fietsers. “Iedereen heeft hier profijt van, want het zorgt voor meer prettige en veilige fietspaden in onze gemeente. Dat is fijn voor iedere Bredanaar, of je nou helemaal naar Tilburg fietst, of alleen een stukje naar kantoor.”

Goodiebag

Fietsers die vandaag langs de rotonde in Heusdenhout fietsen, krijgen een goodiebag mee van 076 Fietst. Daarin zitten onder andere 076 sokken, een fietslamp, een hesje en het boek Heel 076 fietst.