Eindelijk kon Ulvenhout feestvieren bij het Pekhoeveterrein

ULVENHOUT - Eindelijk kon Ulvenhout zaterdag de ingebruikname van de gerestaureerde Karkooi en de natuurspeeltuin op het Pekhoeveterrein vieren. Een strakblauwe lucht, aangename temperaturen en vrolijk wapperende vlaggen: De omstandigheden waren optimaal voor het feestje dat ruim een jaar moest worden uitgesteld.

Op een besloten bijeenkomst werden Johan Mulders en Kees den Bieman ’s ochtends in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet voor het Pekhoeveterrein. De Karkooi is hun laatste project aangezien ze terugtreden als bestuurslid van Stichting Boerderij De Pekhoeve. Beiden blijven als externe deskundigen wel op de achtergrond betrokken. Leo Suijker, de initiatiefnemer voor de herinrichting van het speelterrein, ontving in augustus op zijn verjaardag al de transparante presse-papier met daarin een 3D-afbeelding van Boerderij De Pekhoeve als dank voor zijn inzet.

Het bestuur, met Peter Claassen als nieuwe voorzitter, is inmiddels gelukkig al voorzien van opvolgers voor Johan en Kees. Secretaris Jan Heestermans, de laatste van de ‘vier eigenwijze mannen’ die de ontwikkelingen op het Pekhoeveterrein in gang hebben gezet, benadrukte overigens dat dit onmogelijk zou zijn geweest zonder de inzet van vele andere trouwe vrijwilligers. Ook wethouder De Beer bracht hulde aan iedereen die bij dit mooie lokale initiatief betrokken is geweest. “Dit is zo’n moment dat ik denk: “Waarom stop ik eigenlijk?”

Om 12 uur openden Johan, Kees en wethouder De Beer onder grote belangstelling de nieuwe voorzetdeuren van de gerestaureerde Karkooi, waarna het gezelschap naar de speeltuin liep. Die wordt al een jaar intensief gebruikt. Ook nu klonken daar enthousiaste kinderstemmen. Voor de gelegenheid waren er ook twee springkussens neergezet. De wethouder en Leo Suijker gooiden er enthousiast ballen naar de kinderen. Wie er één ving, mocht deze houden.

Vanaf één uur konden er pannenkoeken gegeten worden. En bij vertrek mochten alle kinderen ook nog een cadeautje bij Leo komen ophalen. Hun (groot)ouders konden gebruik maken van het terras bij de boerderij. Die kon ook bezichtigd worden, net als natuurlijk de Karkooi en dierenverblijf ’t Waaijke. Het Pekhoeveterrein kon zaterdag 9 oktober na 1,5 jaar coronacrisis eindelijk weer het bruisend hart van Ulvenhout zijn dat de stichting altijd voor ogen heeft gehad.