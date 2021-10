Welke van deze vijf Bredase gebouwen wint de architectuurprijs?

BREDA - Woensdag 27 oktober wordt de BLAStprijs 2021 uitgereikt. Vijf studentenvestigingsgebouwen maken kans om de architectuurprijs te winnen. De prijs wordt uitgereikt bij de kapel van BUas; het gebouw van de campus won in 2020 de BLAStprijs met als thema ‘Beste publieke gebouw’.

In Breda volgen duizenden studenten middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Als onderwijsstad is het van belang dat er genoeg huisvesting is in de stad waar de studenten onderwijs volgen, aldus de organisatie van de BLAStprijs. “Dat werd afgelopen jaar meer dan duidelijk toen veel studenten noodgedwongen hun lessen vanuit hun studentenkamers moesten volgen.” Daarom staat de prijs dit jaar in het teken van studentenhuisvesting.

Kanshebbers



Er zijn dit jaar vijf kanshebbers voor de BLAStprijs. Study Studio Park is een project met 224 zelfstandig luxe studio’s gelegen aan de rand van het centrum van Breda. Alle 224 studentenwoningen van ongeveer 25 vierkante meter zijn bewoond en erg geliefd. Ook de studio’s van T63 zijn ook erg in trek onder studenten. Het pand kent 219 gestoffeerde M, L en XL studio’s. Het studentencomplex SHV Brinkler! aan de Teteringsedijk maakt met 130 studentenstudio’s ook een kans op de prijs. Camelot Campus 076 aan dezelfde straat heeft 120 studio’s. Ensemble van Legeringshotels, gevestigd op de campus van de Nederlandse Defensie Academie, heeft drie legeringhotels om studenten en docenten te huisvesten.

Woningmarkt

De crisis op de woningmarkt werkt ook door op de studentenhuisvesting. Eind september deed Avans nog een oproep aan Bredanaars om internationale studenten in huis te nemen, omdat het voor studenten lastig is om aan woonruimte te komen.

Architectuurprijs

Eind oktober wordt de architectuurprijs voor de zesde keer uitgereikt. Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in Breda.