Weerbericht Breda: ‘Wisselvallig herfstweer, met vooral begin van de week zon’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 11 oktober en de komende dagen.





Bij Ierland is een hogedrukgebied voor anker gegaan. Aan haar noord- en oostflank dansen als het ware regen- en buienstoringen omheen. Die brengen licht wisselvallig herfstweer naar Brabant. Later in de week schuift het hogedrukgebied naar Midden-Europa weg.



Verwachting voor maandag 11 oktober

Zondagavond laat miezerde het een beetje. De neerslaghoeveelheden van deze storing waren nauwelijks meetbaar. Vanochtend trekken de wolken van deze regenstoring zuidoostwaarts weg. Voor vanmiddag levert dat enige verbetering op. De zon zal lokaal af en toe doorbreken. Tegelijkertijd is er net zo lokaal kans op een licht regenbuitje. De noordwestenwind is matig, gemiddeld 3 Beaufort. De temperaturen schommelen rond de 15 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 12 oktober

In de nanacht en ochtend is het bewolkt met wat lichte regen. Er zal wat meer vallen als op maandag. Gedurende de middaguren komt de zon af en toe erdoor. Bovendien is er lokaal kans op een enkele regenbui. De noordwestenwind blijft matig met 3 Beaufort. De maxima zakken iets naar 14 graden.



Woensdag 13 oktober

Het ziet er naar uit dat woensdag wolkenvelden domineren. De zon krijgt weinig of geen kans. Er kan lokaal een spatje regen vallen. De noordwestenwind is met 2 Beaufort zwak. Middagtemperaturen rondom 13 graden.



Donderdag 14 oktober

En ook donderdag blijft het licht wisselvallig. Het is bewolkt met soms lichte regen of motregen. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en met 3 of 4 Beaufort iets sterker dan de voorgaande dagen. Het kwik loopt weer iets op naar 14 graden.



Zo was het weer zondag 10 oktober

Maximumtemperatuur: 16,9 graden

Minimumtemperatuur: 4,8 graden

Neerslag: 0,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 11 oktober 2021 om 11:00 uur