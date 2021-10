Bredanaars laten zich zoenend op de foto zetten voor Coming Out Day

BREDA - Veel Bredanaars zullen er niet aan moeten denken: Zoenend op de foto worden gezet. Maar de Bredanaars die vanmiddag bij de regenboogbank in het Valkenberg waren hadden er geen moeite mee. Speciaal voor Coming Out Day lieten zij zichzelf zoenend op de foto zetten.

Op 11 oktober wordt over heel de wereld Coming Out Day gevierd. Op die dag wordt extra aandacht gevraagd voor de acceptatie van LHBTIQ+’ers. Ook Breda staat uitgebreid stil bij de dag. Zo werd onder andere al de regenboogvlag op meerdere plekken in de stad gehesen.

Het COC bedacht ook een originele manier om stil te staan bij Coming Out Day. Zij fotografeerden maandagmiddag zoenende koppels bij het regenboogbankje in het Valkenberg. Hun boodschap daarmee is duidelijk: Iedereen mag zoenen. Naast de foto’s die in het park werden gemaakt, worden ook zoenende koppels op de digitale borden langs de invalswegen van Breda getoond door Breda Business.

“Enerzijds doen we dit door Coming-out Day, anderzijds omdat iedereen gewoon moet kunnen zoenen. Omdat het regenboogbankje nog steeds wordt beklad, is het duidelijk dat hier nog steeds aandacht voor nodig is. Als COC staan wij voor diversiteit en inclusie, een dag als deze mogen we dan ook niet overslaan. We doen dit niet alleen voor LHBTI-personen, hetero’s zijn ook welkom: Iedereen mag langskomen”, aldus vrijwilliger Koen Ferket.

Ook Avans en Bo Diversity staan vandaag stil bij de bijzondere dag. Zo organiseert het GSA een meetup voor studenten, en Bo Diversity een praatprogramma over de Heteronorm.

COC Tilburg, Breda en Omgeving is de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie. Volgens de organisatie zijn zij de internationale voorloper voor LHBTI- belangen, met duizenden leden, honderden vrijwilligers en twintig regionale lidverenigingen.