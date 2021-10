Tientallen boetes voor appen achter het stuur bij politiecontrole vanuit touringcar

BREDA - De politie controleerde woensdag 6 en donderdag 7 oktober in het kader van ‘MONO’ in de eenheid Zeeland-West-Brabant. Door gebruik te maken van een touringcar werden veel overtredingen in het verkeer waargenomen en werden tientallen automobilisten bekeurd.

Wanneer je achter het stuur zit, dan moet je maar met één ding bezig zijn: Het verkeer. Dat is de boodschap van de campagne MONO. Afgelopen week hield de politie in het kader van die campagne een grote controle. Dat deden zij niet langs de kant van de weg, maar vanuit een touringcar. Op die manier konden bestuurders die met hun telefoon achter het stuur zaten gecontroleerd en bekeurd worden.

In totaal leverde de controle in de regio Breda tientallen boetes op. Er werden ruim tachtig bekeuringen uitgeschreven voor niet-handsfree bellen. Ook werden er nog enkele boetes uitgeschreven voor te hard rijden, door rood licht rijden en geen gordel dragen.

Fietsen

De campagne MONO geldt niet alleen voor mensen die de auto pakken, maar ook voor mensen op de fiets. Ook op de fiets is het vasthouden van je telefoon verboden. Een boete voor appen achter het stuur is 340 euro. Op de fiets is dat 95 euro.