Met je auto het voetgangersgebied in? Binnenkort krijg je automatisch een boete

BREDA - De gemeente Breda gaat met camera’s het verkeer in het voetgangersgebied van de binnenstad handhaven. Vanaf januari 2022 zullen de paaltjes verdwijnen en vervangen worden voor camera’s. Wie dan een overtreding maakt, krijgt meteen een waarschuwing thuis. Vanaf maart zal de gemeente starten met het uitschrijven van boetes.

Auto’s worden momenteel via paaltjes geweerd uit het voetgangersgebied in de binnenstad. Maar dat systeem werkt niet goed meer. De paaltjes worden niet op tijd omhoog geklapt en er zijn te veel sleutels in omloop. Het gevolg daarvan is dat er verkeer in het voetgangersgebied is, dat er niets te zoeken heeft. Deze maand start de voorbereiding voor een verbeterd systeem om verkeer te weren, namelijk met borden en camera’s. Dat systeem zal vanaf januari 2022 in gebruik worden genomen.

Digitale camera’s ’s maken het mogelijk te checken wie het voetgangersgebied inrijdt. Bij de toegangswegen rond het voetgangersgebied komen fotocamera’s te hangen. Borden geven aan dat men een voetgangersgebied inrijdt. De foto’s van geregistreerde kentekens met ontheffing worden direct vernietigd, zonder tussenkomst van de gemeente. Gaat het om een kenteken zonder ontheffing, dan ontvangt de eigenaar de eerste twee maanden van het nieuwe systeem een waarschuwing. Vanaf maart schrijft de gemeente boetes uit.

“De gemeente wil voor iedereen de binnenstad bereikbaar, veilig, leefbaar én gezellig houden”, legt de gemeente uit. “Als gemeente werken we daar samen met ondernemers en bewoners aan. Daarom is onze binnenstad bewust autoluw: Auto’s of vrachtwagens mogen slechts binnen bepaalde tijden het voetgangersgebied inrijden om te laden en lossen. Buiten die tijden is de toegang voor gemotoriseerd verkeer beperkt en alleen onder voorwaarden mogelijk.” Het voetgangersgebied waar de ontheffing betrekking op heeft en de laad- en lostijden (of venstertijden) veranderen niet. Ook gelden dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing.

Het camerasysteem vind je in Breda ook al bij de bussluis bij de Houtmarkt. Daar kwamen vroeger paaltjes omhoog om verkeer te weren, maar het gebeurde regelmatig dat auto’s daarop forse schade reden. Dankzij camera’s krijgen auto’s die door de bussluis rijden nu automatisch een boete.