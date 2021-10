Een inleverbox in de strijd tegen steekwapens: ‘Het is een zorgelijke ontwikkeling’

BREDA - ‘Drop je Knife, doe wat met je life’. Het is de hippe slogan waarmee de overheid en politie jongeren willen motiveren om hun steekwapens in te leveren. Deze week, de week van de veiligheid, kan dat op het politiebureau van Breda zonder consequenties. “Ieder mes dat wordt ingeleverd, is een mes waarmee geen steekpartij meer kan plaatsvinden”, aldus burgemeester Depla.

Echte criminelen gaat Breda met een inleverbak en een hippe slogan niet zo ver krijgen om hun wapens vrijwillig in te leveren. Dat weten burgemeester Paul Depla en de plaatsvervangend districtschef van de politie Gilbert Klok zelf ook wel. Maar daar is de campagne dan ook niet op gericht. Met het inleverpunt wordt vooral ingezet op de jeugd.

Het komt in Breda nog steeds regelmatig voor dat jongeren met steekwapens of (nep)vuurwapens over straat gaan. “We zien vooral veel incidenten in het uitgaansleven”, vertelt burgemeester Depla. Een paar jaar geleden was het kort op elkaar meerdere keren raak. Het grote dieptepunt was toen de zinloze dood van de 23-jarige Paul. “Je ziet regelmatig gebeuren dat omstanders het slachtoffer zijn in zo’n situatie”, legt Paul Depla uit. “Dat maakt het ook echt een probleem van álle Bredanaars. Want iedereen kan het slachtoffer zijn.

Zorgelijke ontwikkeling

Niet alleen in het uitgaansleven komt geweld met messen voor. “Het komt ook voor in de huiselijke sfeer, of rondom scholen. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen”, aldus de burgemeester. “Aflopen jaren hebben we meerdere maatregelen genomen, zoals het preventief fouilleren in de binnenstad. Maar dat is achteraf. We willen voorkomen dat mensen en jongeren überhaupt een mes meenemen. En daar draagt dit inleverpunt samen met de campagne die erbij hoort aan bij.”

Want het inleverpunt staat niet op zich. Behalve dat mensen er zonder consequenties hun mes in kunnen leveren, moet de inleverbox ook bijdragen aan de bewustwording. “Wie geen mes bij zich heeft, kan hem ook niet gebruiken. Het is het verschil tussen een klap geven, of iemand neersteken. Door jongeren bewust te maken van de gevaren van het bijhebben van het mes en het leed dat wordt veroorzaakt, hopen we jongeren te motiveren om voortaan zonder wapens op pad te gaan.”

Met jongeren worden niet enkel 16- en 17-jarigen bedoeld, legt de politiechef uit. “We zien tegenwoordig ook steeds vaker 12-, 13- en 14-jarigen met messen of (nep)vuurwapens. Op die leeftijd kan je de gevolgen echt niet overzien. Daar ligt wat ons betreft ook een rol voor de ouders. Ga het gesprek aan, zodat jouw tiener niet met een mes op zak de straat op gaat.”

Week van de veiligheid

De inleveractie loopt een week, en de box is te vinden in het politiebureau aan de Claudius Prinsenlaan. In andere gemeentes heeft de actie al gelopen. Zo werden in Rotterdam 700 steekwapens ingeleverd. De campagne valt samen met de week van de veiligheid. Daar wordt in Breda uitgebreid bij stilgestaan met diverse activiteiten.