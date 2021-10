Van cybercriminaliteit tot brand te voorkomen: Dit is de week van de veiligheid in Breda

BREDA - De week van de veiligheid is maandag van start gegaan. Dat gebeurde in Breda met de plaatsing van de inleverbox voor steekwapens. Die staat heel de week op het politiebureau aan de Claudius Prinsenlaan. Maar de week van de veiligheid is breder dan alleen het voorkomen van geweld. Zo wordt er met verschillende activiteiten bijvoorbeeld ook ingezet op het voorkomen van brand en het verbeteren van de online veiligheid.

Breda heeft voor veiligheid het motto ‘Veiligheid breng(t) je samen’. Dat staat voor de continue samenwerking tussen organisaties, onderwijs, actieve inwoners, veiligheidspartners en gemeente. En voor de Week van de veiligheid zet iedereen daar nog een stapje extra. In het Bredase programma dat 11 oktober startte, zijn verschillende veiligheidsthema’s te vinden.

Programma

Cyberveiligheid

Op maandag 11, woensdag 13 en zaterdag 16 oktober een flyer-actie over online veiligheid in de binnenstad. Op deze manier krijgen bewoners en bezoekers aan de binnenstad(winkelend publiek) informatie aangeboden over online veiligheid. Ook de mogelijkheid om (gratis) een e-learning cyber en hackshield te volgen, krijgen aandacht.



Ondermijning

Op 12 oktober staat een bijeenkomst over ‘ondermijning’ op de agenda. Wooncorporaties Laurentius, WonenBreburg en Alwel, de politie en Greetje Bos, wethouder, gaan met elkaar in gesprek over het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het doel is om met een brede aanpak het bewustzijn en de weerbaarbaarheid te vergroten.

Jongeren en geweld

Woensdag 13 oktober verzorgt HALT voorlichting over ‘Wapens en geweld’ bij het primair en voortgezet onderwijs. In Breda staat deze dag een preventieles gepland op het Newman College. Hieraan levert Marianne de Bie, wethouder Jeugd, een bijdrage.

Cyberveiligheid ondernemers

Woensdag 13 oktober om 19.00 uur start een event over cyberveiligheid voor ondernemers. Burgemeester Paul Depla en wethouder Greetje Bos doen de aftrap. Gastsprekers zijn Peter Lahousse, cybercrime en darkweb trendwatcher en initiatiefnemer van de website Cybercrimeinfo.nl, Jan Gerrit Kroon, gespecialieerd in ICT-recht van Blue Legal Advocaten, Robin Wensing van Allinco Systems b.v. en Jonathan van Eerd, adviseur cyberveilighed bij de Gemeente Breda.

Brandveilig leven

Donderdag 14 oktober tussen 10.00 en 19.00 uur presenteren de Ambassadeurs Brandveilig Leven zicht op het Kasteelplein. Ze staan klaar om alle vragen over brandveiligheid in en om de woning te beantwoorden. Ze vragen aandacht van het publiek voor brandpreventie zoals b.v. brandmelders. Burgemeester Paul Depla is rond 12.00 uur aanwezig.

Kick-off Veilig buitengebied Breda

Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur geeft Greetje Bos, wethouder leefbaarheid en wijkveiligheid, het startsein van ‘Veilig buitengebied Breda’. Dit gebeurt op de locatie Grintweg 3 in het gebied Hagebeemd, aan de noordkant van de Haagse Beemden. In Veilig buitengebied Breda werken bewoners en ondernemers samen ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid voor een veilig en leefbare omgeving. Ze doen dit in samenwerking met de veiligheidspartners (politie en brandweer) en de gemeente. De inzet is gericht op het stimuleren van de bewustwording, bereidheid en noodzaak tot signaleren. Een veilig buitengebied begint in het eigen huis en op het eigen erf. Het buitengebied staat al jaren in de belangstelling van de georganiseerde misdaad met ondermijnende activiteiten. Denk daarbij aan wietteelt en drugslaboratoria met ernstige gevolgen voor de directe omgeving en de maatschappij.