Van botsauto’s tot bier en suikerspinnen: De Bredase najaarskermis is begonnen

BREDA - De Bredase najaarskermis is begonnen. Van vrijdag 15 oktober tot en met zondag 24 oktober kunnen Bredanaars weer genieten van tientallen attracties op het Chasséveld. Nieuw is dit jaar onder andere het Tirolerdorp, en ook de Kermiskoers op 17 oktober.

Wethouder Daan Quaars opende de kermis vrijdagavond officieel. “Ik ben allereerst heel blij dat we de kermis weer op deze manier kunnen organiseren. Want de aanloop was echt nog wel spannend.” De kermis is dit jaar een doorstroomevenement, waarbij QR-codes niet nodig zijn.

Nieuw deze editie is het Tirolerdorp. “Het tirolerdorp is een mooie toevoeging aan onze najaarskermis”, aldus Quaars. “De sfeervolle plek draagt bij aan onze ambitie om voor de kermis een plek te maken voor alle Bredanaars. Dus de kinderen van 5, tieners van 15 maar ook de mensen van 55.”

Ook is de wethouder blij met de nieuwe kermiskoers Rooie Zondag. Die zal op zondag 17 oktober verreden worden, met onder andere een dikke bandenrace en paracycling. “Zo’n koers draagt bij aan beleving op de kermis, en betrekt ook een groter deel van de stad bij de kermis.” Het parcours van de kermiskoers loopt namelijk om de Koepel heen, over de Nassaustraat en Kloosterlaan en langs de Pathé en Bowling. “Ik zou het heel mooi vinden als dat een ontwikkeling is die we doorzetten, en dat we de kermis komende jaren steeds meer bij de stad gaan betrekken.”

Prikkelarme kermis

Om te zorgen dat alle Bredanaars kunnen genieten van de kermis, wordt er dit jaar ook weer een prikkelarme kermis georganiseerd. ‘Kermissst’ vindt zaterdag 16 oktober plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur. Tussen die tijden staat het geluid minder hard en zijn de lichten op de kermis minder fel.



