Vanaf vrijdag kan Breda weer genieten van de najaarskermis

BREDA - De opbouw van de Bredase najaarskermis is in volle gang. Vanaf vrijdag kunnen Bredanaars na een jaar afwezigheid eindelijk weer genieten van de grote najaarskermis op het Chasséveld. En dat niet alleen. Ook wordt er zondag een gloednieuw evenement rond de kermis georganiseerd: De Rooie Zondag.

De najaarskermis is de grootste kermis van Breda. Dit jaar vindt deze plaats van vrijdag 15 oktober tot en met zondag 24 oktober. De kermis gaat iedere dag open om 13.00 uur en zal alle dagen om 23.00 uur weer sluiten. Er zijn zo’n 55 attracties op de kermis te vinden.

Rooie Zondag

In 2019 maakte de gemeente Breda bekend dat de kermis méér moet zijn dan een boel attracties op een rij. De kermis van Breda moet toekomstbestendig worden en veel meer beleving gaan bieden. Eén van de vernieuwingen die dit jaar is doorgevoerd is daarom de organisatie van de Rooie Zondag. Dat is een wielerkoers met onder andere een dikke banden race voor de jeugd en een speciale categorie voor mensen met een beperking. Rooie Zondag vindt op zondag 17 oktober plaats van 11.00 uur tot 18.00 uur. De start en finish vind je voor de Koepel, en het parcours loopt langs de kermis langs naar de Kloosterlaan en Nassaustraat.

Prikkelarme kermis

Om te zorgen dat alle Bredanaars kunnen genieten van de kermis, wordt er dit jaar ook weer een prikkelarme kermis georganiseerd. ‘Kermissst’ vindt zatrerdag 16 oktober plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur. Tussen die tijden staat het geluid minder hard en zijn de lichten op de kermis minder fel.

Check-app

Om de kermis of de kermiskoers te bezoeken is het laten zien van een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs niet nodig. De najaarskermis is namelijk een doorstroomevenement, waarvoor het tonen van een QR-code in de coronacheckapp niet nodig is.