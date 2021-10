Vijftig uur lang dansen: Dit is één van de koppels van de Dansmarathon bij Breepark

BREDA / ZEVENBERGEN - Donderdag 14 oktober is het zo ver. Dan start de dansmarathon bij Breepark. Honderd koppels zullen vanaf die dag 50 uur aan een stuk dansen en maken daarmee kans op 100.000 euro. De 21-jarige Merel van der Bom is één van de deelnemers. Ze danst al sinds haar 8e en doet nu sinds twee jaar mee aan wedstrijden. “Dansen betekent alles voor mij.”

De dansmarathon van SBS vindt plaats in Breepark. Vijftig uur lang dansen honderd koppels op allerlei soorten muziek. Er treden ook verschillende artiesten op, zoals Rolf Sanchez en Davina Michelle. Niet alleen dansen de deelnemers voor het goede doel, het Longfonds, er wordt ook gestreden voor de hoofdprijs van 100.000 euro.

Merel en haar danspartner Danny doen mee om te winnen. “We doen mee, dus dan willen we ook de vijftig uur vol dansen,” vertelt Merel strijdlustig. Ze hebben een schema gekregen waarmee ze aan de slag gaan om alles eruit te halen. “We zijn aan het trainen om professioneel te worden.”

Vroeg begonnen

Merel wist al vroeg dat dansen haar passie is, maar het duurde even voor ze erachter kwam dat ze stijldansen het leukste vindt om te doen. “Ik heb eerst andere stijlen gedanst. Zumba, Streetdance en hiphop, maar dat vond ik niet zo leuk. Ik keek de film ‘Dirty Dancing’ en vroeg me af hoe het zou zijn om met iemand samen te dansen. Zo ben ik begonnen met stijldansen.” Ze heeft drie jaar groepslessen gevolgd, nu volgt ze sinds drie jaar privéles en doet ze sinds twee jaar mee aan wedstrijden. “Dansen betekent alles voor mij.”

Merel heeft nog nooit op een dansopleiding gezeten, maar ziet zichzelf later wel als dansdocent. Ze hoopt over een paar jaar de opleiding voor dansdocent of trainer te kunnen volgen. “Ik wil heel graag professionele danseres worden en een eigen dansschool openen,” vertelt ze enthousiast. Haar ouders, opa’s en oma’s hebben vroeger ook gedanst, maar momenteel is Merel de enige die aan stijldansen doet en die wedstrijden danst. Haar oom en tante namen ook deel aan stijldanswedstrijden, maar die zijn nu gestopt. Aan Merel om de familietraditie voort te zetten.

Danswedstrijd op tv

Merel doet vaker mee aan wedstrijden, maar dit is de eerste keer dat ze deelneemt aan een danswedstrijd op tv. “Het is een leuke uitdaging,” lacht ze. Al is ze wel bang voor blessures, geeft ze toe. Danspartner Danny heeft ze leren kennen door een oproep op Facebook afgelopen juni. Merel en haar oude danspartner waren professioneel uit elkaar gegaan en daardoor zocht ze een nieuwe danspartner voor wedstrijden en om mee te trainen. Het klikte volgens haar meteen en nu gaan de twee meedoen met de dansmarathon.

De Dansmarathon

Tijdens de vijftig uur durende dansmarathon dansen honderd koppels net zolang tot ze worden afgetikt omdat ze te weinig bewegen. Uiteraard hebben ze ook korte pauzes, in totaal vijf uur, om bijvoorbeeld een dutje te doen of naar de wc te gaan. De dansmarathon staat in het teken van het Longfonds, waarvoor gedurende de marathon geld voor wordt ingezameld. Je kan ook zelf een actie organiseren om geld op te halen, deze kan je aanmelden via dansmarathon.nll.