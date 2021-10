Bredase kringloopwinkel opent mega-kerstafdeling van 400 m2

BREDA - Kerstspullen in oktober? Hoewel je zou denken dat de meeste Bredanaars de kerstboom pas ergens eind november zullen optuigen, werd vanochtend de kerstafdeling bij kringloopwinkel Goedkoop & Zo aan de Valkenstraat geopend. Van een succes kun je wel spreken: De kerstspullen vliegen over de toonbank.

Kerstbomen en kransen, winterdecoratie en kaarsen: Nadat je binnenkomt via de kledingafdeling van de kringloopwinkel lijkt het alsof je in een compleet andere wereld belandt als je de kerstafdeling betreedt. De wondere wereld van tweedehandskerstspullen is op de dinsdagochtend erg in trek: Tientallen mensen staan in de winkel de schappen vol kerstspullen te bewonderen.

Medewerkster Tiny is ruim anderhalf jaar werkzaam als vrijwilliger in de winkel. ‘’Gedurende het jaar verzamelen we de kerstspullen om ze zo rond deze tijd uit te stallen.’’ Of dit niet een beetje te vroeg is, valt volgens Tiny wel mee. ‘’Bij de Action en de Cranenbroek ligt het ook al in de schappen.’’

Drukte

Afgelopen dagen is hard gewerkt om de 400 vierkante meter met kerstspullen te vullen in de kringloopwinkels aan de Valkenstraat en Oranjeboomstraat. Dit jaar is de afdeling extra groot. ‘’We zijn er zo ongeveer vier à vijf dagen mee bezig geweest,’’ vertelt medewerkster Petra. ‘’Ik heb zelfs mensen weg moeten sturen die gisteren al aan het rondsnuffelen waren,’’ vult Tiny aan. ‘’En vanochtend kreeg ik de deur bijna niet open, zoveel mensen stonden er al voor de ingang toen de winkel om 10.00 uur opende,’’ laat Petra weten. Ook wat later op de ochtend staan er genoeg kerstliefhebbers in de winkel: Manden vol met kerstballen en ornamenten worden bij de kassa afgerekend. De afdeling zal tot kerst te bewonderen zijn in beide vestigingen van Breda.