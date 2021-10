Van Klûntocht naar kroegentocht: Bij tientallen kroegen gaat het feest tóch door

BREDA – Het was een grote domper voor Bredanaars die uitkeken naar de Klûntocht toen deze werd afgelast. Maar Kielegatters hoeven niet te treuren: Diverse Bredase horecazaken slaan de handen ineen om 31 oktober toch een kroegentocht te organiseren.

Het was een harde klap voor veel Bredanaars toen zij te horen kregen dat de Klûntocht tóch niet door zou gaan. Nog geen week nadat de editie van dit jaar werd aangekondigd, werd duidelijk dat het toch niet door kon gaan omdat het onverantwoord zou zijn. Tientallen kroegen organiseren nu op 31 oktober, als de wintertijd die nacht ingaat, organiseren horecazaken daarom een kroegentocht.

Maar liefst 41 horecazaken hebben zich inmiddels verenigd. Horecaondernemer Geert Blenckers van de Borrelbar sluit zich aan bij het initiatief. ‘’Keer op keer worden evenementen als dit afgelast. Dat de Klûntocht niet door mocht gaan is een doodzonde.’’ Het heeft volgens hem lang genoeg geduurd. ‘’De kroegentocht past perfect bij Breda. We staan te popelen om dit weer met zijn allen te kunnen organiseren; helemaal nu het weer kan!’’

Ook Martijn Lavrijssen van café Piggenhuis kijkt ernaar uit om dit te organiseren. ‘’We merkten dat toch wel veel Bredanaars ernaar uitkeken om deel te nemen aan de Klûntocht. Het was enorm jammer toen dat werd afgelast.’’ Hij is niet bang dat mensen zich alsnog massaal buiten gaan feesten. ‘’Bij de Klûntocht zijn de cafés toch meer geconcentreerd bij de Grote Markt en de aangrenzende straten. Nu is dat juist meer verspreid over Breda.’’

Wat Bredanaars kunnen verwachten? ‘’Vooral veel gezelligheid,’’ geeft Lavrijssen aan. De kroegentocht begint om 13.30 uur en deelname is gratis. De enige voorwaarde? ‘Kom verkleed’!

Klûntocht

Dat de Klûntocht niet door kon gaan, was ook voor de organisatie een teleurstelling. “Ook al wilden we het allemaal in de cafés zelf organiseren, de risico’s zijn te groot dat het toch buiten los gaat”, legt de organisatie van de Klûntocht uit. Ze willen zich nu gaan richten op het Klûnen van 6 februari 2022, maar roepen Bredanaars wel op om alsnog de kroeg in te duiken om de horeca te steunen.