Ruim 12.000 euro opgehaald voor hulphond Tim, maar ‘we zijn er nog niet’

BREDA - Nicole van der Kooij is ten einde raad: haar hulphond, Tim, heeft maandelijkse onderzoeken en behandelingen nodig voor zijn nierfalen. Eerder startte ze een GoFundMe inzamelingsactie om de behandelingen voor zijn kanker te kunnen betalen. Nu hij schoon is verklaard, maar heeft hij nog wel medicatie nodig. Alleen: ‘’Dat geld is nu echt op.”

Dat een band met je huisdier bijzonder kan zijn, weet Nicole maar al te goed. ‘’Ik woon nu sinds 2012 samen met Tim. We zijn echt een team!’’ Nicole lijdt aan PTSS en dus heeft ze haar hulphond hard nodig. Toen zij vorig jaar te horen kreeg dat haar maatje een bijzondere vorm van kanker had, stortte haar wereld in. Maar ze is niet bij de pakken neergezeten.

Nicole startte een crowdfundingsactie waarmee ze duizenden euro’s ophaalde. Hierdoor heeft ze voor haar dierenvriend veel medicatie, behandelingen, chemotherapieën en operaties kunnen bekostigen. Tot grote opluchting van Nicole werd Tim daarom ook op 14 juni schoon verklaard.

Maar, Tim is er nog niet. De rest van zijn leven heeft hij nog behandelingen nodig voor zijn nierfalen. De labrador is net 11 geworden en gemiddeld worden deze honden 12 tot 14 jaar. De kritieke toestand mag dan voorbij zijn; als hij deze behandelingen niet krijgt, zal hij alsnog komen te overlijden. ‘’Tim heeft zo hard moeten werken. Hij heeft gevochten en is stoer de chemobehandelingen ondergaan. Dat mag niet voor niets zijn.’’

Doneren

De teller van de inzamelingsactie staat momenteel op 12.800 euro. ‘’Maar dat bedrag is inmiddels volledig op. De kosten zijn al opgelopen tot ver boven het doelbedrag. Onze kosten zijn nog steeds ontzettend hoog, nog hoger dan tijdens de afgelopen maanden met chemotherapie.’’ Wil je ook een steentje bijdragen? Ga dan naar de GoFundMe pagina.