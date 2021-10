Teteringse Lia gaat 156 kilometer lopen voor een goed doel in Syrië

Van 5 tot en met 10 april wandelt Lia mee met de pelgrimstocht ‘Walk for Homs’. Een route van 156 kilometer, verdeeld over 6 dagen, waarmee ze samen met alle andere deelnemers geld inzamelt om onder andere het jongerenproject van pater Frans van der Lugt (1938-2014) in Syrië weer op te bouwen.

Homs

Pater Frans van der Lugt woonde veertig jaar in het Syrische dorpje Homs. Buiten dat hij aalmoezenier, studentenpastor en retraiteleider was, was hij ook onderwijzer en zette hij zich in voor mensen met een beperking. In 2011 startte de burgeroorlog, en Frans besloot samen met de laatste bewoners de stad niet te verlaten. Dit leidde echter tot zijn overlijden: In 2014 werd hij vermoord. 7 april 2022 is het zes jaar geleden dat pater Frans kwam te overlijden.

‘’Toen ik een paar jaar terug dat verhaal las, ben ik enorm geschrokken van de wijze waarop de pater is vermoord,’’ begint Lia. ‘’Iemand die alleen maar goed wil voor alle mensen. Normaal gesproken ben ik niet zo van de sponsorlopen, maar dit is wel echt iets waar ik mijn steentje aan bij wil dragen. Ik hoop dat we hiermee het geruïneerde dorp weer iets kunnen wederopbouwen, want er moet nog veel gebeuren.’’

Wederopbouw

Tien jaar na het begin van de Syrische burgeroorlog is het complete dorp verwoest. Daarom heeft het nichtje van pater Frans van der Lugt, Anne Claire van der Lugt, het initiatief van de pelgrimstocht opgestart. ‘’Zijn projecten moeten weer van de grond af aan worden opgebouwd vanwege de oorlog. En daarvoor is hulp nodig. Hulp om de mensen in Syrië weer een zelfstandige en mooie toekomst te geven.’’ Samen met 33 anderen loopt zij mee met de tocht.

‘’’Een flinke wandeling leidt tot bezinning en het verruimt je geest’, zei de pater altijd. En dat is de verbindende factor,’’ legt Lia uit. ‘’Door het lopen raak je aan de praat met anderen en kom je tot ingevingen die je anders niet had gehad. Het werkt inspirerend.’’

Doneren

Lia heeft inmiddels 15 euro opgehaald van haar persoonlijke doelbedrag 840 euro. De wandeltocht vindt plaats van dinsdag 5 april tot en met zondag 10 april. De groep zal verdeeld over zes dagen van Amsterdam naar Den Bosch lopen. Wil jij Lia steunen? Dan kun je naar de Walk for Homs website gaan om een donatie te doen.