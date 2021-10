Makers van Breda zoeken alternatief voor standaardtribune: Beste idee ontvangt 8.000 euro

BREDA - Hoe kun je op een relatief eenvoudige wijze op elke plek van de stad een voorstelling geven met een wisselend groot en klein publiek? Voor deze uitdaging staat Het Zuid Land, onderdeel van Makers van Breda. Voor de ‘unlock challenge’ zoeken zij de beste oplossing voor dit probleem. Het winnende idee ontvangt 8.000 euro.

Net als in 2020 heeft de gemeente Breda dit jaar aan de inwoners gevraagd tegen welke uitdagingen ze aanlopen om uit de coronacrisis te komen. Theatergezelschap Het Zuid Land liet weten tegen een probleem aan te lopen. ‘’Theaters zijn tijdens corona dicht geweest. Dat betekent dat de openbare ruimte een nog belangrijker speelplek wordt dan voorheen om voorstellingen naar het publiek te kunnen brengen. Buitenlocaties bieden andere creatieve mogelijkheden voor theater, dans en muziek, ook post-corona. Dit idee willen we vasthouden en door-innoveren.’’

Standaard tribunes zijn tijdrovend, zwaar in de opbouw, oncomfortabel en stralen verder niets uit. Om die reden is Het Zuid Land nu op zoek naar een compacte en comfortabele oplossing. Zij zoeken een creatief en uitvoerbaar idee voor alle makers dat rekening houdt met multi-inzetbaarheid, een praktische hanteerbaarheid en een uitnodigende uitstraling.

Beste idee

Als jij het beste idee hebt voor dit probleem, dan krijg je 8.000 euro om dit uit te gaan werken en in de praktijk te brengen. Een oplossing kan een bredere impact hebben dan alleen op Makers van Breda. De gemeente Breda zal de gevonden oplossing daarom breed bekend maken. Je kunt je idee nog tot 15 november indienen, op 29 november wordt de winnaar bekend gemaakt.

Unlock Challenge

De gemeente Breda is in 2020 gestart met de Unlock Challenges om het creatieve Bredase bedrijfsleven in te zetten voor corona-uitdagingen en zo anderen te helpen. In 2020 leidde dit tot zes matches tussen ‘probleemeigenaren’ en creatieve oplossers. Een Unlock Challenge valt buiten de corebusiness van de vragende partij, is door henzelf niet op te lossen en heeft mogelijk financiële ondersteuning nodig.