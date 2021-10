Plukroute Princenhage breidt zich uit: Feestelijke opening Hasselbraampark

BREDA – De plukroute in Princenhage groeit maar door. Pruimen, walnoten, frambozen, bramen en bessen zijn al te vinden op de route langs De Dobbelsteen en het Luciapark. Vanmiddag komt het Hasselbraampark daar officieel bij.

Door Princenhage loopt de Plukroute: Een route door plantsoenen en straten waarlangs je een ‘heerlijke’ wandeling kunt maken. Van fruitbomen en struiken kun je de vruchten, bessen en noten gratis oogsten. Ook de bloemen kun je plukken. Vandaag wordt de route iets uitgebreid: Het Hasselbraampark wordt officieel geopend.

Hasselbraampark

Het Hasselbraampark is inmiddels flink begroeid met allerlei soorten planten en struiken die vorig jaar zijn geplant. Ook het nieuwe speeltuintje is al erg in trek bij de aanwezige kinderen die aan het klauteren zijn. Buurtbewoners, vrijwilligers van de plukroute, de dorpsraad en maatschappelijk werkers zijn bijeengekomen bij de officiële opening van het Hasselbraampark. ‘’In de afgelopen jaren hebben we een hele avontuurlijke tuin neer kunnen zetten waar gespeeld kan worden ontmoetingen kunnen plaatsvinden,’’ begint wethouder Marianne de Bie. ‘’Dit park is jullie plek, ik ben blij dat we dat met verenigde krachten hebben kunnen realiseren.’’

De Bie mag de allereerste ‘hasselbraamstruik’, vernoemd naar het boek Pluk van de Petteflat, planten, wat eigenlijk gewoon een frambozenstruik is. Hierna volgen vele kinderen, ouders en andere buurtbewoners die een schop pakken en de rest van de struiken, planten en kruiden gaan planten om het speeltuintje.

Het team van de Plukroute Princenhage bestaat uit twintig vrijwilligers. ‘’Maar we werken ook nauw samen met de gemeente,’’ vertelt Karin Viets, ook vrijwilliger. ‘’Dat sluit ook mooi aan bij de ambitie om van Breda een stad in een park te maken.’’

Route

De route is inmiddels 3,5 kilometer lang en loopt onder andere langs de Haagse markt, het Kerkepad en het Bielooppark en bevat al 7500 vaste planten en een flink aantal bomen. Langs de route staan lantaarnpalen met stickers die de weg aanduiden en er staan bordjes met uitleg over de begroeiing.

Plukroute Princenhage

Hasselbraam

De fictieve vrucht ‘Hasselbraam’ komt uit het boek Pluk van de Petteflat van Annie M.G. Schmidt. Als volwassenen deze vrucht zouden eten, zouden ze al het werk uit handen laten vallen en spontaan willen spelen als kinderen. ‘’Pluk wilde de buurt actief inzetten om het groener te maken. Dat is bij ons ook de bedoeling,’’ vertelt Karin.

Het team heeft nog ambitieuze plannen voor de uitbreiding van de groene tocht. Zo willen ze in het Bielooppark nog een vlindertuin realiseren. Kim en Marie-Louise, de initiatiefnemers van de plukroute Princenhage, hopen de route nog verder uit te breiden. ‘’Na het Bielooppark willen we het Princevillepark opknappen,’’ vertelt Kim. ‘’We willen daar nog heel graag een boomgaard plaatsen,’’ vult Marie Louise aan. Appels, peren en pruimen zal je daar in de toekomst komen plukken.