Bredaas bedrijf ontwikkelt Eau de Breda: Dé huisgeur van Breda

BREDA - Als jij de stad Breda zou moeten vangen in een geur, weet jij dan hoe dat zou ruiken? Bij Scentronix weten ze dat in ieder geval wel. Het bedrijf ontwikkelde Eau de Breda: De huisgeur van Breda.

Vorige week ontving wethouder Boaz Adank uit handen van de oprichter van Scentronix het nieuwe geurtje van Breda: Eau de Breda.

De geur is gemaakt in samenwerking met BredaBusiness. " Met geur wordt Breda (internationaal) op kaart gezet! De geur, bestaande uit een flesje en geursticks, is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie en zit boordevol toegepaste technologie en creativiteit. Hierdoor sluit het concept naadloos aan bij de Economische Visie van Breda, om Breda te profileren als dé internationale hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit", laat BredaBusiness enthousiast weten.

Wil jij weten hoe Eau de Breda ruikt? Loop dan eens binnen in het Living Lab aan de Ginnekenstraat in Breda.

