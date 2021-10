Is jouw woning brandveilig? Laat het vandaag checken op Kasteelplein

BREDA - Is jouw woning brandveilig genoeg? Op het Kasteelplein staan vandaag ambassadeurs van Brandveilig Leven Breda om al jouw vragen te beantwoorden over de veiligheid in jouw omgeving. De ambassadeurs proberen op die manier meer aandacht te krijgen voor brandveiligheid. Nog de hele dag staat de stand op het Kasteelplein.

Om 10.00 uur vanmorgen stond de eerste nieuwsgierige bezoeker al bij de stand aan het Kasteelplein. Daar had Brandveilig Leven allerlei folders en andere informatiebronnen uitgestald om mensen bewuster te maken van brandveiligheid. Voor iedere situatie is er een andere folder. ‘’Maar we gaan ook bij mensen thuis langs, om ze kosteloos te informeren over de brandveiligheid in diens woning,’’ vertelt Cees Ripzaad. Hij en Jørn Berndsen zijn beiden ambassadeurs die vandaag aanwezig zijn.

‘’Jaarlijks vallen er nog veel doden in huis met betrekking tot brand,’’ vertelt Berndsen. In 2020 waren er nog 31 fatale woningbranden met een totaal van 32 slachtoffers. ‘’Daar willen we tijdens de week van de veiligheid extra aandacht aan geven.’’ Vandaag staan ze iedereen te woord die meer informatie wil krijgen over brandpreventie en brandveiligheid.

Brandpreventie

Brandpreventie is hoofdzaak nummer 1 en kennis hoort daar zeker bij, erkennen Ripzaad en Berndsen. ‘’We leggen vluchtwegen uit en schetsen situaties om te vragen wat mensen zouden doen.’’ Daarnaast vragen ze aan bezoekers wat zij nu al doen aan preventie. ‘’We constateren dat er bij mensen thuis te weinig rookmelders in huis hangen, en als ze die wel hebben dan controleren ze die te weinig.’’

De ultieme tip voor een brandveilige woning? ‘’Thuis een goede vluchtweg afspreken. Daarnaast kan een rookmelder zó veel doen. Dus koop er een en controleer hem regelmatig,’’ zegt Ripzaad. ‘’Voor mij is dat de koolstofmonoxidemelder. Zeker nu de winter eraan komt is het belangrijk om er een te installeren in de buurt van een verwarmingstoestel om te voorkomen dat je verrast wordt.’’

Wie vandaag langs de stand op het Kasteelplein gaat, kan zijn contactgegevens achterlaten. Brandveilig Leven neemt dan contact op om langs te komen en de woning te controleren op brandveiligheid. De ambassadeurs zijn vandaag tot 19.00 uur aanwezig.

Week van de veiligheid

Van 11 tot 17 oktober staat heel Nederland in het teken van veiligheid. Tijdens deze landelijke themaweek wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ondernemers en bewoners om criminaliteit te voorkomen en mensen meer alert en weerbaar te maken. De activiteiten die door het land op het programma staan, zijn initiatieven van gemeenten, ondernemers en bewoners.

Brandveilig Leven Breda

De vrijwilligers van Brandveilig Leven zetten zich al sinds 2016 in voor een brandveilige woonomgeving in de stad. Dat doen ze door hun kennis over te brengen aan Bredanaars door onder andere voorlichtingen en presentaties te geven aan huis, voor groepen of net als vandaag aan straat.