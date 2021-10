Crowdfundingsactie voor zieke Marcell (2) brengt al 10.000 euro op

BREDA - De Bredase Erwin Tazelaar is een crowdfundingsactie gestart voor zijn zoontje Marcell. Het tweejarige jongetje heeft de aandoening Fibular Hemimelia. Hiervoor moet hij zich laten opereren in een ziekenhuis in Polen, maar daar is veel geld voor nodig. Inmiddels is er binnen een week al meer dan 10.000 euro ingezameld.

Na zijn geboorte werd bij de tweejarige Marcell de zeldzame aandoening vastgesteld. De gevolgen: zijn twee voeten en benen groeien niet even snel. Op langere termijn zal dit leiden tot een lengteverschil van ongeveer 20 centimeter. Zijn enkel kan hij nauwelijks bewegen en zijn voet staat ook naar buiten gekeerd.

De oorzaak is niet bekend. De ziekte is zeer zeldzaam: 1 op 40.000 kinderen krijgt de aandoening volgens het Orthopedic & Spine Institute. Doordat het kuitbeen deels of geheel mist groei, kan je been niet volledig groeien.

De ouders van Marcell vrezen dan ook dat hij zijn been moet amputeren. En dus moet het jongetje verschillende operaties en ingrepen ondergaan voor een nieuwe enkel en een beenverlenging. Juist de ‘super-ankle’ operatie moet succesvol uitgevoerd worden. Daarom willen de ouders van Marcell deze uit laten voeren door een arts in Polen, de beste dokter op het gebied van deze aandoening.

Doneren

Maar die operatie kost veel geld, namelijk 80.000 euro. Daarom heeft vader Erwin een crowdfundingsactie opgezet. Het doelbedrag van de inzamelingsactie is 70.000 euro, waarvan binnen enkele dagen al meer dan 10.000 euro al is opgebracht. De gulle donaties raken de familie van Marcell enorm. “Super bedankt voor de gulle donaties afgelopen week. Dit wordt enorm gewaardeerd! Blijf het alsjeblieft delen met iedereen Wij, inclusief Marcell, zijn jullie dankbaar”, laten zij weten.

Op de GoFundMe pagina van Marcell kun je een eigen bijdrage leveren, zodat hij de operatie kan ondergaan.