Groen licht voor de bouw van 100 woningen op plaats voormalige Kadasterlocatie

Op de plaats van de voormalige Kadasterlocatie aan de Markendaalseweg moeten binnenkort honderd woningen verrijzen. Burgemeester en wethouders van Breda vinden de visie van ontwikkelaar BPD voldoende uitgewerkt. Daarmee kan de volgende stap in de ontwikkeling van deze plek worden gezet.

Het voormalig Kadaster-gebouw staat al enige jaren voor een deel leeg en wordt tijdelijk gebruikt. BPD is eigenaar van het gebouw en wil de locatie omvormen tot ongeveer 100 woningen, waarvan de helft uit middeldure huurwoningen zal bestaan.

“Met het vaststellen van de ontwikkelvisie voor de voormalige Kadasterlocatie zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van deze plek”, aldus wethouder Paul de Beer. “Een belangrijke stap, want de ontwikkelaar wil hier ongeveer 100 woningen bouwen, waarvan de helft middeldure huurwoningen. Daar is grote vraag naar in Breda. Ik vind het ook mooi om te zien dat het ontwerp van de buitenruimte aansluit bij de groene kades van de Nieuwe Mark, die we aan de Markendaalseweg gaan aanleggen”.