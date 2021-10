Meer acceptatie voor lhbti+ gemeenschap: NAC speelt morgen met regenboogband

BREDA - Meer acceptatie voor de lhbti+ gemeenschap. Dat is het doel van de actie van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, die dit weekend van start gaat. Het eerste weekend na Coming Out Day worden er verschillende acties georganiseerd. Ook NAC zal zich sterk maken voor de boodschap dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn, en speelt daarom morgen met een regenboogband.

Op 15, 16 en 17 oktober zullen alle clubs in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Pure Energie Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaalvoetbal mannen en vrouwen de OneLove-aanvoerdersband dragen. Ook wapperen er speciale cornervlaggen en er zijn aangepaste speldjes en tenues zichtbaar.

Onderzoek

Dat er meer aandacht voor lhbti+ nodig is, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Uit het onderzoek blijkt dat de algemene acceptatie van homo- en biseksualiteit in het voetbal een onvoldoende scoort. ''Het profvoetbal is met ruim 8 miljoen liefhebbers een uniek platform om het onderwerp te agenderen en te zorgen voor verandering. Het voetbal is van iedereen en daarom maken we ons sterk voor een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt," zegt Aukje Geubbels, MVO manager Eredivisie CV.

Ook het amateurvoetbal en andere sporten doen mee. Sportbonden en clubs zullen hun leden rondom Coming Out Day oproepen om een speciale aanvoerdersband te dragen. Morgen om 20.00 uur speelt NAC thuis tegen Jong AZ.