Studentes Merel en Senna stippelen wandelroute uit langs lokale ondernemers

?BREDA - Tijdens het wandelen door Breda (nieuwe) lokale ondernemers leren kennen. Dat was het doel van studentes Merel de Nijs en Senna Wouters. Voor hun opleiding Communicatie International, Event, Music & Entertainment Studies stippelden zij een nieuwe wandelroute uit door de Bredase binnenstad.

Voor hun creatieve opdracht hebben tweedejaarsstudenten Merel de Nijs en Senna Wouters een wandeling in de binnenstad van Breda uitgestippeld waarbij lokale ondernemers centraal staan. De route voor jong en oud leidt langs Peppernuts Breda, De Nieuwe Winkel, Brandpunt, De Pindakaaswinkel, De Kinderboekentuin en De Spellenwinkel.

Aanpak



Voor de opdracht hebben de twee veel gebrainstormd. ‘’Daarna zijn we gaan onderzoeken: welke doelgroep past hier het beste bij? Toen we op pad gingen om de ondernemers te vragen of ze mee wilden doen, stemde eigenlijk iedereen vrijwel gelijk in. Daarna hebben we de route uitgestippeld en hebben we het design van de flyer gemaakt.’’

Er zit ook nog een leuke extra aan de wandeling: bij iedere ondernemer kun je een QR-code scannen. ‘’Dan opent er een PDF-bestand met een leuk weetje over de desbetreffende ondernemer. Op deze manier kun je ook meedoen met prijsvragen.’’ Degenen die alle vragen goed beantwoorden, maken kans op een familiepakket pepernoten.

Wie de route wil lopen, kan sinds 3 november de flyers met de route bij de ondernemingen vinden. ‘’We zijn ook van plan ze om ze bij bibliotheken en basisscholen in de buurt weg te leggen.’’ Je kunt de route tot 5 december lopen, twee dagen later zal de winnaar bekend worden gemaakt.