Voortaan kun je vanuit Breda rechtstreeks met de trein naar Milaan, Wenen en Praag

BREDA - Bredanaars die op vakantie willen naar grote hotspots in Europa, kunnen vanaf vandaag de trein pakken naar de populaire bestemmingen Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan. Tweemaal per week kun je de trein vanuit het station pakken: de eerste is vrijdagavond om 18.45 uur vertrokken.

De vraag naar een duurzaam alternatief voor vliegen is groot, aldus GreenCityTrip.nl van reisorganisatie Flywise. ‘’En corona heeft de interesse voor slaaptreinen verder aangewakkerd. Zeker als het gaat om bestemmingen die goed bereikbaar zijn per trein.’’ Vanaf vandaag is het mogelijk om met de trein milieuvriendelijk te reizen naar de steden als Venetië en Praag. “Daarmee bespaar je, in vergelijking tot het vliegtuig, 700 kilogram koolstofdioxide. Een reductie van 93 procent.”

“Met deze stap lopen wij als reisorganisatie voorop om de reiziger nog meer verantwoord te laten reizen,’’ vertelt Maarten Bastian, CEO bij Flywise. ‘’Met onze eigen trein bieden we stedentrips aan naar fantastische Europese steden, inclusief een hotel op bestemming.’’ De trein blijft op de bestemming staan, zodat je gegarandeerd terug kan reizen naar Breda.

Trip

Vanaf 199 euro boek je een 5-daagse trip. Je vertrekt altijd s’ avonds waardoor je in de ochtend aankomt in een van de steden. Je verblijft vijf dagen en vier nachten en slaapt in het hotel wat in de pakketreis zit. Wie een reis boekt, moet trouwens wel rekenen op een kleine omweg: De trein rijdt namelijk altijd van Breda naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem.