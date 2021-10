Het succes van de wereldwinkel: ‘Je gaat nooit met lege handen naar buiten’

BREDA - Wie de wereldwinkel binnenloopt, wordt altijd geholpen door enthousiaste vrijwilligers. Wim Dekkers en Mieke Epker zijn twee van de vrijwilligers die met veel enthousiasme in de winkel werken die deze maand 40 jaar bestaat. “Het plezier staat echt voorop”, vertelt Wim.

Wim Dekkers en Mieke Epker hebben allebei een band met de derdewereld. Wim heeft een grote interesse in andere culturen, en geeft in Breda taallessen aan buitenlanders. Mieke werkte jarenlang met asielzoekers, en startte toen ze met pensioen ging als vrijwilliger in de wereldwinkel. “Ik heb het altijd een mooie plek gevonden”, vertelt Mieke. “Via dit vrijwilligerswerk zet ik me op een heel fijne en leuke manier nog steeds in voor andere mensen, net zoals ik dat eerst voor asielzoekers deed.”

En dat het leuk is, stralen beiden zonder twijfel uit. “Voor mij is het belangrijkste dat mensen hier met een goed gevoel naar buiten gaan”, vertelt Wim. “Het is enorm leuk om met mensen in gesprek te gaan, en de verhalen van alle prachtige producten te vertellen.” Zelf kunnen Wim en Mieke maar moeilijk kiezen wat hun favoriete item in de winkel is. Uiteindelijk kiest Mieke voor de vilten tasjes en de kleurrijke dromenvanger. Wim kiest voor de grote, keramieken beelden die in de etalage staan. “Maar er is zoveel moois. De eerste tijd dat ik hier als vrijwilliger als de slag ging, kocht ik bijna iedere keer iets. Ik heb inmiddels dus enorm veel producten ook gewoon zelf thuis staan. Je gaat gewoon niet met lege handen naar huis. Dat effect heeft de wereldwinkel.”