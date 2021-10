Na 40 uur strijden nog steeds 28 koppels om 100.000 euro tijdens dansmarathon

BREDA - We zijn inmiddels al 40 uur verder, maar de dansmarathon van SBS6 is nog steeds volop gaande in de evenementenhal van Breepark. Inmiddels zijn er van de 100 koppels die donderdag van start gingen nog 28 over. Vanavond wint het laatste overgebleven koppel 100.000 euro.

Al sinds donderdagavond 19.00 uur staat Breepark in het teken van de Dansmarathon. Maar liefst 100 koppels gingen de strijd met elkaar aan om zo lang mogelijk op de dansvloer te staan. Het koppel dat dat het langste vol houdt, wint 100.000 euro. Het eerste koppel dat de handdoek in de ring moest gooien was koppel 57, bestaande uit Els en Richard. Inmiddels is het echter zaterdagmiddag en zijn we 41 uur verder. Nog zeker 28 koppels dansen de benen onder hun lijf vandaan. Toon (63) en Maria (60) zijn hiervan momenteel het oudste overgebleven koppel. Vanavond om 20.00 uur loopt de timer af en zal het bekend worden wie er met die grote geldbedrag naar huis gaat. “Het is een leuke uitdaging”, vertelde deelneemster Merel van der Bom eerder aan deze site.

Het spektakel wordt gepresenteerd door Wendy van Dijk en Jan Versteegh, maar diverse andere bekende Nederlanders hebben hun opwachting gemaakt tijdens het programma van 50 uur. Zo hebben artiesten zoals Davina Michelle, Nielson, Jeroen van der Boom, Marco Borsato, Guus Meeuwis, Gerard Joling, Kris Kross Amsterdam en OG3NE de danskoppels en het publiek van optredens voorzien.

De deelnemers dansen de benen onder hun lijf vandaan (Tekst gaat verder na foto)

Foto: Wessel de Groot

Pauze

De koppels, die van donderdag tot en met zaterdag op de dansvloer staan, mogen gelukkig wel hun rustmomenten pakken. Backstage zijn er verschillende ruimtes waar de koppels hun pauzes kunnen doorbrengen om even tot rust te komen, zich te laten masseren of iets kunnen eten. Maar: Het koppel dat na 50 uur de minste rusttijd heeft genomen en dus het langste op de dansvloer heeft gestaan, wint de geldprijs.

Goede doel

Gedurende de danswedstrijd zal door het hele land geld opgehaald worden voor het longfonds. Al dansend wordt aandacht gevraagd voor de bijna 600.000 Nederlanders met beschadigde longen en de grote invloed die dat op hun leven heeft. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door vriendenloterij, waarvan 40% van de opbrengsten naar het longfonds zal gaan.

De deelnemers mogen soms een rustmoment pakken.

Foto: Wessel de Groot