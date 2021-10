Punten blijven in Breda na 1-0 winst van NAC tegen Jong AZ

BREDA - NAC Breda wist vrijdagavond in eigen huis met 1-0 te winnen van Jong AZ. Het was middenvelder Danny Bakker die het enige doelpunt van de wedstrijd wist te maken. Onze fotograaf Peter Visser was ook aanwezig bij de winstpartij. Bekijk hier zijn foto’s.

Al aan het begin van de wedstrijd wist NAC een kans te creëren. In de zevende minuten stuurde Haye Antonia aan de rechterkant van het veld de diepte in. De bal, die inmiddels bij Velanas terecht was gekomen, werd richting het doel geschoten, maar ging er heelaas langs. Vanaf de twintigste minuut werd NAC echt gevaarlijk en werden er kansen gecreëerd. In de 21e minuut krijgt Haye een vrije trap op iets meer dan twintig meter van de zestien. Hij legt de bal perfect op het hoofd van Bakker neer, die de bal in de verre hoek van het doel kopt. Daarmee is de openingstreffer gemaakt.

Na de rust ligt het initiatief opnieuw vooral bij NAC, waarbij het tot een aantal kansen kwam. Jong AZ deed nog een aantal pogingen om de gelijkmaker te maken, maar zonder succes. De enige echte grote kans die Alkmaarse ploeg nog kreeg was in de 92e minuut. Keeper Olij wist de bal echter met zijn vingertopper, via de lat, over het doel te tikken. Vlak daarna volgde het fluitsignaal. De drie punten bleven in Breda.

Aankomende maandag gaat NAC op bezoek bij FC Volendam. Volgende week vrijdag staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. Ditmaal tegen MVV.