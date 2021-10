Weerbericht Breda: ‘Rustig herfstweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor zaterdag 16 oktober en de volgende dagen.



Een koufront trok vrijdagochtend snel over Brabant en gaf op korte tijd een paar mm regen. Achter het front klaarde het snel en mooi op. Wel is de aangevoerde lucht frisser geworden. Boven de Britse eilanden ligt een nieuw hogedrukgebied klaar. Dit druksysteem gaat voor een paar rustige herfstdagen zorgen terwijl het tijdens het weekend doorschuift naar het oosten van Europa.



Verwachting voor zaterdag 16 oktober

In de nacht koelt het fors af. Lokaal naar 2 graden en er kan plaatselijk vorst aan de grond optreden. Die kans is het grootst in de plattelandsomgeving. Dan is er ook de kans op vorming van lokale mistbanken. Die kunnen hardnekkig zijn. Lokaal blijft het ochtendgrijs tot rond het middaguur hangen. Maar als de zon eenmaal komt, wordt het 13 graden. In bewolkte gebieden blijft het frisser. De wind is erg zwak uit zuidelijke of oostelijke richting.



Het weer voor de komende dagen



Zondag 17 oktober 2021

Het wordt opnieuw een frisse nacht, wel iets minde fris met 6 graden. De kans op mist is ook wat kleiner. Er zijn meer wolken in de vorm van hoge bewolking, maar ook lager gelegen bewolking. Het blijft droog met toch wel redelijk wat zon. De wind waait zwakjes uit het zuiden. Maxima rond de 15 graden.



Maandag 18 oktober 2021

De temperaturen gaan maandag verder in de lift. Het kan wel 18 graden worden. Dit komt door een aanvoer van zachte lucht met een matige (3 Beaufort) zuiden tot zuidwestenwind. Er zijn wolkenvelden, maar ook zon. Lokaal kan er een spatje regen vallen.



Zo was het weer vrijdag 15 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 15,9 graden

Minimumtemperatuur: 11,5 graden

Neerslag: 2,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 15 oktober 2021 om 18:00 uur