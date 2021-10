Man bedreigt medewerker met mes bij overval op supermarkt Kesterenlaan

BREDA - De Lidl supermarkt aan de Kesterenlaan in Breda is vrijdagavond rond 20.35 uur overvallen. Hierbij werd een medewerker door een man met een mes bedreigd. De politie is nog opzoek naar de dader.

Rond 20.35 uur kwam er een melding binnen bij de politie van een overval op een supermarkt aan de Kesterenlaan in Breda. Een nog onbekende man bedreigde daar een medewerker met een mes. Hij is er vervolgens met een onbekende buit te voet vandoor gegaan.

Niemand raakte gewond bij de overval. De politie heeft in de supermarkt en in de omgeving van de Kesterenlaan onderzoek gedaan. De dader is echter nog niet aangehouden. Volgens het signalement droeg de man een spijkerbroek, een donkere trui met capuchon en een donker mondkapje.

Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de supermarkt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.