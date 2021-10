Tawatha en Jermaine winnen Dansmarathon en 100.000 euro

BREDA - Na vijftig uur aan non-stop dansen zijn Tawatha en Jermaine het langst overeind blijven staan tijdens de Dansmarathon op SBS6. Tijdens de uitputtingsslag nam het duo in totaal maar 35 minuten pauze.

Al sinds donderdagavond 19.00 uur staat Breepark in het teken van de Dansmarathon. Maar liefst 100 koppels gingen de strijd met elkaar aan om zo lang mogelijk op de dansvloer te staan. Het spektakel met liveoptredens van tientallen grote Nederlandse artiesten werd dit weekend vijftig uur non stop live uitgezonden op SBS6. Honderd koppels begonnen aan de wedstrijd, maar er vielen er steeds meer af, omdat ze niet meer verder konden of móchten gaan. Tussendoor kregen deelnemers wel de kans om rustmomenten te pakken. Dan konden ze slapen, eten of naar het toilet gaan. Maar zodra ze de dansvloer verlieten, begon de tijd te lopen.

Alle deelnemers werden volgens de organisatie nauwlettend in de gaten gehouden door een medisch team. Deelnemers droegen onder andere een hartslagmeter en konden zich tussen het dansen door laten behandelen. Wat vijftig uur dansen met je lichaam doet is dit weekend voor sommige deelnemers pijnlijk duidelijk geworden. Een deelnemer moest uiteindelijk zelfs met een brancard worden afgevoerd. Hij blijkt na uren pasjes maken een gekneusde rug te hebben.