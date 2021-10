Hardwell hint tijdens Amsterdam Dance Event op terugkeer

BREDA - Tijdens de afsluiting van Revealed Day gisteravond op Amsterdam Dance Event maakte dj en producer KAAZE bekend dat Hardwell eraan komt: ‘He’s coming. He’s coming!’. Wanneer dit precies zal zijn, is nog onbekend. Hardwell zelf was zichtbaar geëmotioneerd en riep zijn fans toe dat hij ze zo erg mist.

Het gaat momenteel goed met Robbert van de Corput. De DJ, beter bekend als Hardwell, maakte op 7 september 2018 bekend te stoppen met touren. Op Facebook schreef hij destijds dat de druk van het zware tourschema te hoog was. De dj gaf toen aan dat hij nog veel dingen wil delen met zijn familie en vrienden, maar dat dat niet mogelijk is als hij elke dag Hardwell moest zijn. Onlangs blikte hij in een uitgebreid interview in de Revealed podcast op YouTube terug op die keuze en op de afgelopen anderhalf jaar. “Ik ben vanaf toen muziek gaan maken vanuit mijn hart. Mensen kunnen dus echt andere muziek van me verwachten nu.”

In 2013 en 2014 werd de Bredanaar nog uitgeroepen tot populairste internationale dj door het Britse blad DJ Mag. Fans van Hardwell kunnen uitkijken naar nieuwe muziek. En die zal anders zijn dan wat de fans gewend zijn van de Bredanaar. “Door alle deadlines maakte ik tijdens het touren muziek die paste in mijn sets als een DJ. Dat had de focus. Maar toen dat touren weg viel, kon ik muziek maken vanuit mijn hart. Daardoor is mijn nieuwe muziek veel persoonlijker.” Daarbij zat de DJ ook met meer plezier in de studio dan ooit. “Ik heb mezelf weer ontdekt. En dat merk ik ook in de studio. Ik ben er nog nooit zo blij geweest, en kan veel meer gevoel in mijn muziek leggen.”

Wanneer Hardwell weer terugkeert, is nog niet bekend.