Nieuwe paaltjes moeten wandelingen langs de Singels actiever maken

BREDA - Langs de Chassésingel staan sinds kort opvallende lage, rood met zwarte paaltjes. Die moeten ervoor zorgen dat wandelingen langs de singels een stuk actiever worden, want met de nieuwe paaltjes kun je gedurende je wandeling sport en spelactiviteiten doen. Door je telefoon te verbinden met de paaltjes krijg je opdrachten waardoor je ommetje een extra dimensie krijgt, legt wethouder Daan Quaars uit.

Aan de Chassésingel werden de eerste paaltjes maandagochtend onthuld door wethouder Daan Quaars. Daar staan er inmiddels zeven. In totaal zijn er tien te vinden, met nog drie paaltjes langs het Nonnenveld. ‘’We willen die coronakilo’s eraf halen bij Bredanaars,’’ legt wethouder Daan Quaars uit. ‘’Door sport en digitalisering te combineren hopen we inwoners uit Breda te stimuleren om vaker de deur uit te gaan.’’ Hij illustreert het door middel van het voorbeeld van de Pokémon Go fase, waarbij mensen massaal de deur uit gingen om fictieve ‘Pokémons’ te vangen. “Sport is al wel digitaal aanwezig, maar wij willen dat uitbreiden naar buiten.”

Door de app te downloaden kun je via bluetooth verbinding maken met de paaltjes, waarna je verschillende spellen kunt doen. ‘’Denk aan een quiz en een puzzel, maar ook snelheidsspelletjes waarbij je tijd tussen de verschillende spelletjes wordt gemonitord.’’

Pilot

Momenteel zit het concept in de pilotfase. ‘’We willen eerst experimenteren,’’ zegt app developer Giovanni Koolhoven van Embedded Fitness. Het bedrijf heeft de paaltjes in samenwerking met de gemeente Breda ontwikkeld. ‘’Daarvoor gaan verschillende studenten van Fontys en Avans, maar ook de gemeente en leden van SPRINT de app testen en feedback leveren. Met verschillende spelletjes kunnen we diverse doelgroepen bereiken.’’

De proefperiode duurt drie maanden. In die tijd kunnen dus alleen de ‘proefpersonen’ nog gebruik maken van de paaltjes. Vanaf januari kunnen alle Bredanaars gebruik maken van de paaltjes. De app is beschikbaar voor iPhone en Android.

Bij een positief resultaat wordt de route uitgebreid naar uiteindelijk 5,5 km langs de binnenkant van de singels.