Ploegendienst Winterfestival kondigt extra dag aan

BREDA - Goed nieuws voor Bredanaars die geen kaartje konden bemachtigen voor de wintereditie van Ploegendienst: Nadat de kaartjes voor zaterdag 29 januari binnen enkele minuten uitverkocht raakten, kondigt de organisatie van het festival een tweede dag aan. Vrijdag 28 januari zal het feest op het parkeerterrein bij het NAC Stadion losbarsten.

Binnen enkele minuten waren alle tickets al uitverkocht voor het geliefde Bredase winterfestival. De organisatie kreeg dan ook veel verzoekjes voor extra kaarten of een extra dag. En dat laatste gaat nu gebeuren. Vandaag kondigde Ploegendienst een ‘tweede werkdag’ aan. Het festival wordt nu op vrijdag 28 januari én zaterdag 29 januari gevierd, waardoor er dus ruimte is voor duizenden extra bezoekers.

Oplichters

Ploegendienst is razend populair in Breda. Tickets voor het Ploegendienst Winterfestival 2022 gingen twee weken terug in de verkoop, maar waren al binnen enkele minuten uitverkocht. En dat leek reden te zijn voor veel Bredanaars om via via aan tickets te proberen te komen. Oplichters maakten daar gretig gebruik van, waarschuwt het festival.

“We krijgen meerdere DM’s binnen van mensen die tickets hebben proberen te kopen via social media van vreemden en hierdoor zijn opgelicht”, liet Ploegendienst weten. Daarom verduidelijkt het festival dat momenteel niemand nog een geldig entreeticket heeft, aangezien hiervoor nog een restbetaling moet worden gedaan later dit jaar. “Laat je dus niet zomaar oplichten! Pas nadat de restbetaling voldaan is kunnen tickets veilig en wel verkocht en gekocht worden via Secureswap (onderdeel van Ticketswap). Dit is dan ook de enige manier van verkopen, de tickets zijn gesealed en worden pas in de week voor show verzonden.”

Ook voor de tweede dag zal Ploegendienst gaan werken met een voorschot. Pas als zeker is dat aanscherpingen van de coronaregels geen roet in het eten zullen gooien, hoeven Bredanaars het volledige bedrag te betalen. De ticketverkoop zal op maandag 1 november om 12.00 van start gaan.