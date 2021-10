Breda zet in op veilig buitengebied: ‘Georganiseerde criminaliteit tegengaan’

BREDA - Er was afgelopen zaterdag veel enthousiasme bij de deelnemers aan de kick-off ‘Veilig Buitengebied Hagebeemd’. Samen willen onder andere buurtbewoners, politie, en gemeente met elkaar een vuist maken tegen drugscriminaliteit en andere ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied.

‘Veilig Buitengebied Breda’ is een nieuw project waarin bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, brancheorganisaties, natuur- en landschapsorganisaties en de gemeente Breda samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied. Het buitengebied is namelijk aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit en daardoor erg kwetsbaar.

Netwerk creëren

Het doel van de aanpak veilig buitengebied is om een sterk netwerk te creëren waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. “Door een goede informatie-uitwisseling komen zaken als diefstal van diesel of dure landbouwmachines, drugsafval-dumpingen of hennepkwekerijen in een afgelegen schuur sneller aan het licht en kunnen ze mogelijk zelfs voorkomen worden”, legt de gemeente uit. Niet alleen de aanpak van ondermijning krijgt de aandacht. Er wordt ook gekeken naar het schoon en heel houden van het buitengebied en tijdens de bijeenkomst bleek dat de bewoners dat een heel goede zaak vinden.

E-learning

De deelnemers konden tijdens de kick-off ook een e-learning (‘Drug Crime Challenge’) doen. Die is ontwikkeld als laagdrempelige cursus om bewoners, ondernemers en bewoners van het buitengebied duidelijk te maken hoe ze drugscriminaliteit kunnen signaleren en gevaren kunnen onderkennen. Het is een video, gevolgd door een aantal vragen die deelnemers kunnen beantwoorden om te zien of de kennis is ‘geland’. De e-learning heeft drie verschillende modules voor bewoners, bedrijventerreinen en buitengebieden. Elke module duurt ongeveer 10-15 minuten. Op deze manier kan iedereen in zijn eigen tijd en op eigen wijze leren wat hij/zij kan doen om te helpen drugscriminaliteit/ondermijning te bestrijden.

Voor mensen uit Breda en directe omgeving is de e-learning beschikbaar via de buurtpreventie academy.