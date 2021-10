NAC verliest met 0-1 van Volendam

BREDA - Het is NAC niet gelukt om te winnen van Volendam. De ploeg heroverde de koppositie in de Keuken Kampioendivisie na een 1-0 winst op NAC.

NAC is er maandagavond niet in geslaagd de winstpartij van afgelopen vrijdag een goed vervolg te geven. In Volendam was NAC het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar het was de thuisploeg die uiteindelijk aan het langste eind trok. Een doelpunt van Kasius in de eerste helft kwam NAC niet meer te boven.

Edwin de Graaf koos vandaag voor dezelfde elf namen als de afgelopen twee duels. Die duels werden gewonnen, dus zag de oefenmeester geen reden om zijn basiself aan te passen.

In de beginfase van het duel voerde NAC de boventoon en kreeg het een aantal keer de kans om de score te openen. Toch waren het de Volendammers die nog voor rust de voorsprong wisten te pakken. Kasius schoot een voorzet van El Kadiri in de verre hoek en liet Olij kansloos: 1-0. Na het openingsdoelpunt zagen we een beter Volendam, maar tot een tweede goal voor rust kwam het niet.

De tweede helft kwam NAC wederom beter uit de startblokken dan Volendam. Na zeven minuten spelen leek NAC op gelijke hoogte te komen via Seuntjens, ware het niet dat scheidsrechter Nijhuis van mening was dat hij een overtreding beging op de doelman. De gehele tweede helft speelde zich af op de helft van de thuisploeg. NAC kreeg kansen via onder meer Velanas en invallers Kotzebue en De Rooij, maar ook zij kregen uiteindelijk de bal niet achter Stankovic.

Aanstaande vrijdag krijgt de ploeg van Edwin de Graaf de kans om zich te revancheren van dit verlies, als MVV op bezoek komt in het Rat Verlegh Stadion.