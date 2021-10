Met haar kinderboek wil Monique het gesprek over poep aangaan

BREDA - Er is een grote kans dat je nog nooit van de zeldzame darmziekte de Ziekte van Hirschsprung hebt gehoord. Monique Klaare kreeg op jonge leeftijd de diagnose. Er was destijds weinigin formatie over te vinden en daar wilde ze verandering in brengen. Ze bracht een kinderboek uit over de zeldzame ziekte. ‘’Mensen hebben vaak nog nooit van de ziekte gehoord en als kind heb je welbehoefte aan die informatie.’’.’’

Er is een grote kans dat je nog nooit van de darmaandoening Ziekte van Hirschsprung hebt gehoord. De aangeboren afwijking van de dikke darm zorgt ervoor dat de darmbewegingen ernstig verstoord zijn waardoor verstopping ontstaat.

“De ontlasting stapelt zich op en er kunnen infecties ontstaan”, legt Monique uit. De ziekte vanHirschsprung kent verschillende ziektebeelden. De een draagt de rest van zijn leven een stoma en de ander is met een operatie geholpen. “De ziekte heb je je hele leven. Meestal wordt deze in de eerste levensjaren vastgesteld, maar dit kan ook op latere leeftijd gebeuren. Kinderen met deze ziekte blijven onder controle van een kinderchirurg, maar ook jongeren en volwassenen zijn vaak aangewezen op medische begeleiding.”

Weinig informatie

Enkele dagen nadat ze geboren werd, kreeg ze de diagnose van de ziekte. ‘’Ik zocht als kind een uitleg van mijn ziekte in Jip en Janneke taal, maar helaas was die er niet,’’ legt ze uit. ‘’Mensen hebben vaak nog nooit van de ziekte gehoord en als kind heb je wel behoefte aan die informatie.’’

Daar wilde ze verandering in brengen. Tijdens haar afstudeerproject in 2018 aan de kunstacademie St. Joost besloot ze om op een bijzondere manier kinderen te informeren over de ziekte. Ze besloot een concept te ontwikkelen dat zich uit in verschillende elementen met als basis een boek met illustraties en een buddy die het verhaal vertelt en ondergaat genaamd Momo beer.

Ouders kunnen het boek voorlezen aan kinderen, maar kinderen kunnen het ook zelflezen. “Het hoofdpersonage is Momo beer, die ook Hirschprung heeft. De beer zien kinderen niet alleen terug in het boek, maar ook als knuffel. “Zo hebben ze altijd een buddy die hen vergezelt of waarmee een kind kan aangeven hoe hij of zij zich voelt.”

Dat deed ze niet alleen. In samenwerking met artsen van het Radboud UMC in Nijmegen, waar ze zelf ook behandeld is, en de Nederlandse vereniging Ziekte van Hirschsprung, kwam het eerste kinderboek tot stand die de ziekte op een laagdrempelige manier uitlegt. Inmiddels is ze ook de samenwerking aangegaan met de Belgische vereniging ziekte van Hirschsprung en bedenken ze samen nieuw uitlegmateriaal voor thuis en in ziekenhuizen.



Taboe

Monique merkte dat er nog een groot taboe heerst op het onderwerp ‘ontlasting’. ‘’En dat is gewoon heel jammer. Het is juist goed om erover te praten, vooral voor kinderen met de Ziekte van Hirschsprung of darmklachten is het belangrijk dat zij afwijkingen of bijzonderheden op de wc herkennen, zodat ze dit bij hun ouders kunnen aangeven. Dan moet je geen drempel voelen.’’ Daar heeft ze een oplossing voor gevonden: ‘’In het boek heb ik het over Drollies als het over poep gaat. Dit grappige synoniem brengt het gesprek makkelijker op gang.’’



Na de uitgave van het eerste boek drie jaar terug, kreeg Monique alleen nog maar meer ideeën. Daarom lanceert ze binnenkort haar vernieuwde druk van ‘Momo beer en het avontuur in het ziekenhuis’ en brengt ze een tweede boek uit over darmspoelen. ‘’Ik hoop op deze manier veel kinderen en hun ouders bij te staan.’’ Als het aan Monique ligt, is dit nog zeker niet haar laatste boek. ‘’Zo liggen er bijvoorbeeld al ideeën klaar voor een derde boek over het krijgen van een stoma, en worden de boeken ook vertaalt naar andere talen zoals Frans.’’

Boeken

De boeken zijn te koop via de webshop De Winkel van Mokka. Vanaf december kun je een pre-order plaatsen, je ontvangt hem dan in januari. Zolang de voorraad strekt wordt ieder verkocht boek geleverd met een uitlegposter, een gedrukte drollie-kaart en een knuffel van Momo beer. ‘’Alhoewel de ziekte van Hirschsprung en darmklachten natuurlijk geen cadeautje zijn, mogen de pakketjes die de kinderen ontvangen dit wel zijn.’’

Als het aan Monique ligt, zijn dit nog zeker niet haar laatste boeken. ‘’Zo ben ik bezig aan een derde boek over het krijgen van een stoma en worden de boeken ook vertaald naar andere talen zoals Engels en Frans.” Ook zou het concept kunnen worden toegepast op andere ziektes zodat er hopelijk nog meer kinderen en ouders geholpen kunnen worden.



Monique Klaare