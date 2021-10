Bredanaars weer aan het woord in jaarlijkse inwonersenquête: ‘Een belangrijke raadgever’

BREDA - De gemeente heeft deze maand naar een selectie Bredanaars weer de jaarlijkse inwonersenquête verstuurd. Hiermee hoopt de gemeente een beter beeld te krijgen van wat er leeft in de stad en vervolgens ontwikkelingen er op aan te laten sluiten.

Medio oktober heeft de Gemeente Breda hun jaarlijkse inwonersenquête verstuurd naar een selectie inwoners. In de enquête komen uiteenlopende onderwerpen aan bod waar Bredanaars mee te maken kunnen hebben, zoals de openbare ruimte, toegang tot zorg, veiligheid en het aanbod van voorzieningen. Door hun meningen, ervaringen en wensen te delen zorgen respondenten ervoor dat de gemeente een beter beeld krijgt van wat er leeft in de stad. Het doel is vervolgens om plan- en beleidsvorming en andere ontwikkelingen hier beter op aan te laten sluiten. “Deze jaarlijkse inwonersenquête is een belangrijke raadgever voor ons. Het zet een peilstok in de Bredase samenleving”, legt wethouder Boaz Adank uit. “Hoe meer inzicht we hebben in wat onze inwoners van Breda en ons werk als gemeentelijke organisatie vinden, hoe beter wij onze dienstverlening en de daarvoor beschikbare gelden kunnen inzetten. Ik hoop dan ook dat de geselecteerde inwoners de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. En spreek meteen ook mijn dank uit naar diegenen die bereid zijn dat te doen

De inwoners zijn geselecteerd via een steekproef. Zij hebben per post een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de enquête, die zij eenvoudig kunnen invullen met een QR-code of via een speciale inlogcode worden ingevuld. Om de vragenlijst voor iedereen toegankelijk te maken, wordt na ongeveer 3 weken een herinnering gestuurd. Inwoners hebben dan ook de mogelijkheid hebben om de vragenlijst op papier in te vullen. Meedoen is vrijwillig en gebeurt anoniem. De belangrijkste uitkomsten van de enquête worden begin 2022 gepubliceerd door de gemeente.