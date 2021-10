EUREKA! Breda afgetrapt: Realisatie 300 woningen komt steeds dichterbij

BREDA - De Nederlandse Bouw Unie (NBU) en Maas Jacobs hebben woensdagmiddag de eerste fase van het project EUREKA! afgetrapt. Het ontwikkelingsduo gaat ruim driehonderd woningen realiseren aan het Liniepark, waar het voormalig Euretco gebouw stond. Vanmiddag onthulden zij op de locatie het bouwbord van het project.

EUREKA! Breda bestaat uit drie complexen die tezamen een nieuwe stadswijk gaan vormen aan het Liniepark. Elk complex is verschillend qua vorm, aantal appartementen en grootte. In totaal worden 307 woningen gerealiseerd, variërend met oppervlakten van 65 tot 175 vierkante meter. ”In samenwerking met Maas Jacobs, maar ook met de gemeente hebben we samen gekeken waar we dit stedelijke en groene project konden uitvoeren. Toen we deze locatie vonden, hadden we letterlijk een ‘eureka’ moment”, legt Séverine Blok, Adjunct directeur projectontwikkeling bij NBU uit.

Tussen de woonwijken Belcrum en Linie werd een jaar geleden de sloop gestart van het Euretco gebouw. Aan de Archimedesstraat is intussen al een groot deel afgezet voor de bouwwerkzaamheden. ‘’We starten in april volgend jaar met de eerste fase,’’ legt Séverine Blok, Adjunct directeur projectontwikkeling bij NBU uit. Dat plandeel heet ‘Central’ en bestaat uit 78 koop- en 76 huurappartementen. Naar verwachting zal in april 2022 gestart worden met de bouw van Central, dat binnenkort in de verkoop gaat.

Op de plaats van het voormalig Euretco gebouw worden de drie appartementencomplexen gerealiseerd. - Foto Wesley van der Linde

Tijdens de onthulling van het bouwbord zijn wethouder Paul de Beer en wethouder Daan Quaars aanwezig. ‘’Toen we ons in 2018 over het nieuwe bestuursakkoord bogen, stond ons een grote taak te wachten,’’ begint wethouder De Beer. ‘’Dit plan liep toen ook al, hoewel er toen nog tweehonderd woningen op de planning stonden. We hebben geïnformeerd waar we nog aan de knoppen konden draaien en toen is dit plan eruit gerold.’’ Hij kijkt even naar de grote vlakte. ‘’Nu het leeg is, zie je pas hoe groot het gebied eigenlijk is. Ik ben blij dat die grootse plannen nu gerealiseerd gaan worden.’’

Speerpunten

Het plan is om drie gebouwen met elk hun eigen constructie aan te leggen. ‘’Een ideale plek voor de échte Bredanaar, maar ook voor nieuwkomers in de stad, forenzen of kleine huishoudens van alle leeftijden,’’ stelt NBU. Tussen de gebouwen komt een openbare groene ruimte met fiets- en wandelpaden. Het nieuwe woongebied wordt daarnaast autovrij. Via enkele ‘inprikkers’ kunnen auto’s vanaf de bestaande wegen naar de parkeerplaatsen en parkeergarages rijden.

Met de drie gebouwen wordt het hele gebied aangepakt. Daarbij nemen de ontwikkelaars vier speerpunten mee, te beginnen met groen. ‘’In plaats van een afgesloten locatie worden verbindingen gemaakt door het gebied en met de bestaande omgeving.’’ Daarnaast maken ze een eigen ‘stedelijke identiteit in de stad’, waarbij de omgeving zoveel mogelijk autoluw wordt. Het doel is om een gevarieerde stadswijk te creëren met een grote diversiteit. Tot slot staan duurzaamheid, gezondheid en klimaatbestendigheid hoog in het vaandel.

Oplevering

Bredanaars die de woningen wel zien zitten kunnen zich in december inschrijven voor woningen. De start van de bouw zal naar verwachting april 2022 plaatsvinden. Het complete project van driehonderd woningen wordt rond kerst in 2024 opgeleverd.



Impressie EUREKA! Breda - MIX Architectuur