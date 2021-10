Buddy to Buddy Breda viert vijfjarig bestaan: ‘Je ziet dat we écht impact maken’

BREDA – De Bredase stichting Buddy to Buddy vierde afgelopen weekend haar vijfjarige bestaan. De organisatie zet zich in om vluchtelingen uit hun isolement te halen en betrekt Bredanaars bij de integratie van hen. De Bredase Emma Pierre nam in april het roer over van de oorspronkelijke initiatiefnemers van de organisatie en blikt nu terug op de hoogte en dieptepunten.

‘’Ik vind het gewoon heel erg als mensen eenzaam zijn,’’ begint Emma. Sinds april is zij de nieuwe projectleider en bestuurder bij Buddy to Buddy, een stichting die zich inzet om vluchtelingen uit hun isolement te halen. Het initiatief bestaat nu vijf jaar. Bij de organisatie worden ‘nieuwkomers ’ met een vluchtelingenachtergrond gekoppeld aan betrokken Bredase inwoners - buddy’s - , die dan wekelijks met elkaar afspreken. Ze worden dan buddy’s van elkaar. ‘’Met dit laagdrempelige initiatief proberen we mensen met elkaar te laten verbinden.’’

Buddy to Buddy Breda was de tweede locatie in Nederland, maar inmiddels is het concept al in twaalf steden te vinden. Nu staan 45 vrijwilligers iedere keer weer klaar om voorlichting te geven en de activiteiten te runnen. In februari dit jaar verwelkomde de organisatie haar 1000e buddy. ‘’Ik ben erg trots dat we inmiddels meer dan 1300 mensen hebben gekoppeld. Mensen weten ons te vinden, dat vind ik erg belangrijk. Je ziet dat we écht impact maken.’’

Buddy to Buddy

Om de twee maanden wordt er een matchingevenement georganiseerd waarbij de nieuwkomers kennis maken met hun nieuwe buddy. In de weken daaropvolgend spreken ze wekelijks af waarbij ze bijvoorbeeld koffie drinken, een wandeling maken of samen sporten. ‘’Daarnaast organiseren we gezamenlijke activiteiten: Zo gaan we soms wandelen of organiseren we spelletjesavonden.’’ De doelstelling van stichting Buddy to Buddy is tweeledig; het sociale isolement van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van Bredase inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten. ‘’Door mensen met elkaar te koppelen vergroot je het sociale netwerk. We hopen daarnaast dat er duurzame relaties uit ontstaan.’’

Hoogte en dieptepunten

De stichting heeft al mooie mijlpalen bereikt. In 2018 kregen ze ‘het Appeltje van Oranje’ uitgereikt door Máxima, een prijs die jaarlijks wordt geschonken uit teken van waardering voor sociale organisaties.

Toch waren er ook mindere momenten. Eenzaamheid is alleen nog maar toegenomen door corona, en corona was dan ook geen gemakkelijke tijd voor de stichting. ‘’Juist in die periode is het belangrijk om het contact met elkaar te onderhouden,’’ legt ze uit. ‘’In het begin was het erg lastig om keuzes te maken, maar we besloten toch om alles door te laten gaan. In plaats van binnenactiviteiten begonnen we stadswandelingen te organiseren.’’

Jubileum

Afgelopen weekend vierde de organisatie haar vijfjarig bestaan. Veel Buddy’s kwamen die dag samen en ontmoetten de andere koppels. Burgemeester Paul Depla opende het feest en reikte daarnaast een bordje uit waarmee symbolisch de verbinding werd gemaakt tussen Buddy to Buddy, de stad, nieuwkomers, Bredanaars en partners.

‘’We hopen komende jaren nog zichtbaarder te worden in de stad,’’ zegt Emma. De stichting hoopt daarnaast meer stabiele inkomsten te krijgen vanuit de gemeente. ‘’We krijgen steeds veel support en steun van de gemeente, maar dat zien we niet terug in financiering. Elk jaar is het weer knokken om genoeg geld binnen te krijgen. De afgelopen jaren zijn we gesteund door fondsen, maar die lopen dit jaar ook af.” Daar hopen ze dit jaar verandering in te zien.

Buddy to Buddy is altijd op zoek naar nieuwe mensen. Denk je dat dit iets voor jou is? Dan kun je je via de website van Buddy to Buddy aanmelden en wordt er contact met je opgenomen.