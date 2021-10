Een ernstig misdrijf in Breda? Dan zal deze unit er voortaan te zien zijn

BREDA - Bij het politiekantoor aan de Mijkenbroek is woensdag een nieuwe Plaats Delict-unit overgedragen aan de politie eenheid Zeeland-West-Brabant. De politie gebruikt deze unit op locatie als er sprake is van een ernstig misdrijf waarbij verschillende disciplines onderzoek doen. Het is de eerste in Nederland die in deze versie is uitgeleverd, het dient als blauwdruk voor de toekomst voor alle andere politie eenheden in Nederland.

Vrijwel iedere politie eenheid in Nederland beschikt wel over een groot of klein mobiel kantoor. Zo’n kantoor staat op een oplegger en kan met een trekker naar een locatie wordt vervoerd waar kort daarvoor een ernstig misdrijf heeft plaats gevonden. Het politieteam Zeeland-West-Brabant heeft vandaag de nieuwste versie van de PD-unit in ontvangst genomen. En dat is een belangrijk stap voor de politie om de multidisciplinaire samenwerking tussen alle betrokken partijen op een plaats delict zo goed mogelijk te ondersteunen.

Grote vergaderruimte en drie werkplekken

De antracietgrijze mobiele kantoortrailer is negen meter lang met een DAF trekker ervoor. Daarin bevindt zich een coördinatie- en een vergaderruimte voor acht - tien personen, waarbij ook dankzij twee grote schermen en 4G/5G vergaderd kan worden met experts via teleconferencing met programma´s als Facetime en Teams. Er zijn voor de coördinatoren van respectievelijk Generieke, Digitale en Forensische opsporing werkplekken ingericht. Afhankelijk van het onderzoek kunnen ook andere experts, ook van buiten de politie hun werk vanuit deze unit doen. Verder bevat de trailer een toilet, een opbergruimte, keukenruimte, airco, kachels en volop LED-verlichting.

Het Hoofd Operatien en Plaatsvervangend korpschef Peije de Meij van de eenheid Zeeland-West-Brabant nam de sleutels van de nieuwe PD-unit in ontvangst. Hij toonde zich verheugd met het rijk uitgeruste voertuig. “Door het gezamenlijk optrekken op de plaats delict krijgt de samenwerking tussen deze verschillende politiedisciplines een extra impuls en meer slagkracht wat de kwaliteit van de opsporing ten goede komt. De nieuwe unit past dan ook uitstekend bij het landelijk programma Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen. De bedoeling is dat op termijn elke politie eenheid met een dergelijk voertuig wordt uitgerust. De eenheid Zeeland-West-Brabant is er blij mee en gaat er gelijk operationeel mee aan de slag!”





Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen

Vanuit het landelijk programma Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen is er een nadrukkelijke wens om de samenwerking tussen de verschillende politiedisciplines bij het onderzoek op en rond een plaats delict te versterken. Tijdens deze eerste cruciale fase van een opsporingsonderzoek bij bijvoorbeeld een dodelijke schietpartij wordt heel veel politiewerk verzet. De forensisch specialisten zoeken op gestructureerde wijze naar sporen zoals schoenafdrukken, DNA en vingerafdrukken. Ook worden door hen overzichtsfoto´s en soms met een drone video´s gemaakt. Digitale experts bekijken eventuele beelddragers, tablets, computers en telefoons. Medewerkers van de Generieke Opsporing horen getuigen en doen buurtonderzoek. Het onderzoek op en rond een plaats delict kan soms enkele dagen in beslag nemen. De werkgroep die de indeling van de PD-unit bepaalde, bestaat dan ook uit een gemixte vertegenwoordiging vanuit Forensische Opsporing, Team Digitale Opsporing en Generieke Opsporing.