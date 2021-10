Meteorologen waarschuwen: ‘Donderdag zware ochtendspits door slecht weer’

BREDA - Ondanks dat het in het midden en noorden van het land herfstvakantie is, zal het weer donderdagochtend voor een zeer drukke ochtendspits zorgen. Dat voorspellen de meteorologen van Weeronline. “Een actieve storing trekt in de nacht en ochtend over het land en dat resulteert in stevige buien, mogelijk ook met onweer. ”

Niet alleen de regen is een aandachtspunt. Ook de vlagerige wind speelt een belangrijke rol. In de nacht wakkert de wind vanuit het zuiden al flink aan. Boven land komt een vrij krachtige tot krachtige zuiden- tot zuidwestenwind (5-6 Bft) te staan, aan zee wordt de wind hard tot stormachtig (7-8 Bft). Bij de wind treden windvlagen op van 75 tot 100 km/uur. De zwaarste rukwinden komen langs de kust voor, maar ook dieper in de zuidelijke provincies zijn in de nacht en ochtend zware windstoten mogelijk van ruim 75 km/uur. De wind zal in de ochtend nog niet afnemen. “Het blijft nog lang onstuimig”, aldus Weeronline.

Problemen door zware windstoten

De verwachte windstoten kunnen lokaal voor schade zorgen. Zware windstoten kunnen bij bomen die nog deels in blad staan voor afgerukte takken zorgen. Ook losse objecten op straat zoals lege vuilcontainers, licht bouwmateriaal en dergelijke kunnen aan de wandel gaan. “Het is verstandig om vandaag nog even een rondje door de tuin te doen en te kijken of er niet nog iets moet worden opgeruimd of uit de wind worden gezet. Morgen kan het zomaar ergens anders staan of liggen.”

Voertuigen met aanhangers en caravans moeten vanwege de wind ook extra alert zijn. Ook ‘s avonds verwacht Weeronline dat het druk zal zijn op de weg. “Gedurende de avondspits op donderdag waait het nog steeds fors en vallen er buien. De kans is groot dat ook dan het verkeer nog hinder ondervindt van de weersomstandigheden en dat er extra reistijd moet worden ingecalculeerd.”