Voorwaardelijke straf voor Ralf Seuntjens na kritiek op scheidsrechter

BREDA - Ralf Seuntjens heeft een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen voor zijn uitlatingen na de wedstrijd Volendam-NAC.

"Het vooronderzoek van de KNVB is gesloten", laat NAC weten. "NAC heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd van één wedstrijd schorsing voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar."

NAC ging maandagavond tegen Volendam met een 0-1 achterstand de rust in. Maar vlak na de rust leekSeuntjens de gelijkmaker binnen te koppen. Arbiter Bas Nijhuis keurt de goal in eerst instantie goed, maar de grensrechter gooit roet in het eten. Dat de goal is afgekeurd noemde Seuntjens na de wedstrijd een 'schande.' 'Ik spring niet eens. Ik doe eigenlijk niets. Ik sta, de bal valt op mijn hoofd en rolt binnen", stelt Seuntjens als hij de beelden terugkijkt. Dat de goal werd afgekeurd is in zijn ogen dan ook een schandalige beslissing. "Het slaat echter helemaal nergens op. Het is een vieze streek."

Een dag later bood Seuntjens via een video zijn excuses aan voor zijn taalgebruik. "In de emotie heb ik dingen geroepen die ik niet had moeten zeggen."