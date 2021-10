Legalisering van recreatiewoningen op landgoed Bosweelde stap dichterbij

BREDA - Op recreatiepark Bosweelde in het Ulvenhoutse Bos worden al lange tijd woningen bewoond waarvoor geen permanente woonbestemming is. Hier lijkt nu eindelijk verandering in te komen. Er is uitzicht op het definitief legaal maken van de huidige bewoning.

Al geruime tijd worden er woningen op recreatiepark Bosweelde in het Ulvenhoutse bos bewoond. Voor deze woningen is er echter geen permanente woonbestemming. Toch wordt de bewoning al erg lang gedoogd. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen en is er uitzicht op het definitief legaal maken van de huidige bewoning. In maart van dit jaar liet de gemeenteraad weten dat zij in gesprek waren met het bestuur van landgoed Bosweelde om tot afspraken te komen rondom de legalisering van de recreatiewoningen op het park. Deze afspraken over het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan moeten, samen met de omgevingsvergunningen voor de bebouwing en hoe om te gaan met permanente bewoning op het park, vastgelegd worden in een Intentieovereenkomst.

Na een lang en intensief traject zijn de gemeenteraad en het bestuur van het landgoed het op 6 oktober eens geworden over de inhoud van deze overeenkomst. Daarmee komt er eindelijk schot in de zaak. Aankomende maand legt het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van Bosweelde deze overeenkomst ter goedkeuring voor aan hun leden. Als de leden het deze unaniem eens zijn met de intentieovereenkomst, dan wordt er een langdurig juridisch conflict voorkomen en kan er eindelijk begonnen worden met de voorbereidingen van het bestemmingsplan waarmee de bebouwing op de Bosweelde legaal wordt.