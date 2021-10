Knallend het jaar uit? Verplichte én vrijwillige vuurwerkvrije zones in Breda

BREDA - Oud en nieuw lijkt nog ver weg, maar de gemeente Breda is volop bezig met het plan om vuurwerkoverlast te beperken. Voor de komende jaarwisseling geldt ieder geval geen algeheel vuurwerkverbod, wat vorig jaar wel het geval was. Wel zijn zullen er verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn.

Vorig jaar kregen vuurwerkliefhebbers slecht nieuws toen duidelijk werd dat er een landelijk vuurwerkverbod werd ingezet. Gelukkig kunnen Bredanaars dit jaar wel knallend het jaar uit. Er geldt geen algeheel verbod, maar op bepaalde plekken worden wel vuurwerkvrije zones ingesteld. Het gaat om kwetsbare gebieden, zoals de kinderboerderijen De Sik, ‘t Waaijke, Wolfslaar en De Parkhoeve. Ook zijn woonzorgcentra Het Beemdhuis en Brabantpark vuurwerkvrije zones vanwege de kwetsbare ouderen die daar wonen.

Ook mag er geen vuurwerk worden afgestoken in de buurt van historisch erfgoed in het centrum en bij Amphia Ziekenhuis Molengracht. Dat geldt ook voor het gebied bij het Groenedijkplein en grasveld langs delen van de Doornboslaan, het Noorderlicht en het Nelson Mandelaplein. Dit uit het principe van openbare orde en veiligheid.

Vrijwillig

Naast de verplichte vuurwerkvrije zones, zullen er dit jaar ook vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn. In zo’n vrijwilliger vuurwerkvrije zone slaan de bewoners de handen ineen en kiezen zij er samen voor om geen vuurwerk in hun straat te gedogen. Momenteel wordt via de buurtpreventie geïnventariseerd in welke gebieden er animo is voor zo’n vrijwilliger vuurwerkvrije zone. Omdat het een proef is, zullen er maximaal vijf vrijwillig vuurwerkvrije zones worden ingesteld. Straten en wijken kunnen zich, met een gedragen plan, tot 13 november 2021 aanmelden als vrijwillig vuurwerkvrije zone. De gemeente zal vervolgens kijken hoe deze initiatieven te ondersteunen, met bijvoorbeeld markeringen of bebording.

Regels

Consumentenvuurwerk mag gebruikt worden tijdens de jaarwisseling tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Onder consumentenvuurwerk vallen uitsluitend de types F1 en F2 vuurwerk. Indien er later in het jaar blijkt dat er landelijke maatregelen worden ingevoerd ten aanzien van het vuurwerkgebruik, dan zal dat beleid worden opgevolgd.

Overlast

Ondanks dat de jaarwisseling afgelopen jaar met een vuurwerkverbod van start ging, heeft de gemeente afgelopen jaar 50.000 euro moeten uitgeven aan herstelkosten. Eind oktober werden toen al de vuilnisbakken opgeblazen, terwijl dat andere jaren pas in november begon. Mocht je overlast ervaren door vuurwerk, dan kun je op de website van de gemeente een melding maken. Indien je een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk hebt, kun je dat bij de politie melden via 0900-8844.

Verschillende vuurwerkcategorieën

Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken ( fop- en schertsvuurwerk)

Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)

Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)

Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.