Foto: Annet Eekman

FIFA toernooi of paintballen: In de herfstvakantie is genoeg te doen voor Bredase jongeren

BREDA – Iedereen heeft er lang naar uitgekeken: De herfstvakantie. Hoewel het vorig jaar nog veel bankhangen was door corona, ziet deze vakantie er actiever uit. Althans, als het ligt aan Breda Actief: Zij organiseren komende week diverse activiteiten zodat de Bredase jeugd alles uit hun vakantie kan halen.

Voor iedereen vanaf 6 jaar organiseert Breda Actief deze herfstvakantie diverse activiteiten. De activiteiten lopen uiteen van paintballen en zaalvoetballen tot een FIFA 22 toernooi. FIFA 22 toernooi

Wie de afgelopen weken veel heeft geoefend met het nieuwe Fifa spel, kan zichzelf aanmelden voor een heus esporttoernooi. Iedereen vanaf 10 jaar is op 28 oktober welkom in Huis van de Heuvel aan het Monseigneur Nolensplein. Van 13.00 uur tot 16.00 uur kun je jezelf laten zien op de Playstation 4 en neem je het op tegen andere Bredase gamers. Prijzen variëren van een mCon shirt of een NAC sjaal tot NAC kaartjes. Inschrijven is verplicht en moet voor 28 oktober. Als toevoeging organiseert Breda Actief op dezelfde dag samen met NAC Maatschappelijk en Grote Boer Grote Zus ook nog andere activiteiten. Op dezelfde locatie zal ook een pannaveldje en een luchtkussen aanwezig zijn. Hier is geen inschrijving voor nodig. Zaalvoetbaltoernooi

Voor wie ‘ouderwets’ wil voetballen, kan terecht bij de zaalvoetbaltoernooien. Er worden wedstrijden voor verschillende leeftijden georganiseerd. Voor sommige is een aanmelding nodig. Sport en spel

Iedereen van 7 tot en met 14 jaar is welkom bij de vrije inloopactiviteiten. Er worden diverse wijkactiviteiten georganiseerd waar je verschillende sporten en spellen kunt uitproberen. Wat er precies in jouw wijk wordt georganiseerd, kun je vinden op de website van Breda actief. Paintballen

Durf jij de uitdaging aan te gaan en te paintballen? Iedereen tussen de 6 en 13 jaar is welkom bij meerdere paintball activiteiten. De organisatie benadrukt dat er wordt gespeeld met rubberen ballen in plaats van de normale ballen, zodat je hetzelfde effect hebt maar dan zonder de pijn. Ook deze activiteiten zijn vrije inloop en worden op verschillende locaties en tijden georganiseerd. Aanmelden

Sommige activiteiten vereisen een aanmelding vooraf. Voor het volledige programma kun je terecht op de website van Breda Actief, waar je je ook kunt aanmelden.