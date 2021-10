Storm trekt over Breda: woning aan Hovenierstraat beschadigd door omgevallen boom

BREDA - Het was vannacht erg onstuimig in Breda. Flinke buien en hevige windstoten trokken over de stad. Ook richtte de storm schade aan. Zo raakte een woning aan de Hovenierstraat beschadigd door een omgevallen boom.

Weeronline voorspelde al dat ‘een actieve storing in de nacht en ochtend over het land zou trekken. Dit zou vanochtend kunnen zorgen voor een drukke ochtendspits.