Koningin Máxima opent nieuwe Amphia ziekenhuis

BREDA - Koningin Máxima opent woensdag 17 november het nieuwe Amphia ziekenhuis in Breda. In 2016 is begonnen aan de nieuwbouw aan de Molengracht. Het nieuwe deel van het ziekenhuis is via een lange gang verbonden met het bestaande Amphia ziekenhuis.

Tijdens de officiële opening houden onder meer de voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Amphia en de voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia toespraken. Hierin zal ook aandacht zijn voor de campagne ‘Er is maar één Amphia’. Na de openingshandeling krijgt Koningin Máxima een rondleiding door de nieuwbouw van Amphia en spreekt zij met patiënten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis.

Amphia

Het Amphia ziekenhuis biedt medisch specialistische zorg voor de regio West-Brabant. Naast de reguliere zorg staat Amphia ook bekend om haar complexe behandelingen op het gebied van cardiologie en cardiochirurgie, oncologie, bewegen en vrouw, moeder en kind. In 2016 is begonnen aan de nieuwbouw aan de Molengracht. Het nieuwe deel van het ziekenhuis is via een lange gang verbonden met het bestaande Amphia ziekenhuis. Naast de vestiging in Breda heeft Amphia ook locaties in Oosterhout en Etten-Leur.