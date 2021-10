Breda maakt de schade op na een onrustige stormnacht

BREDA - Zware windstoten hebben in de nacht van woensdag op donderdag voor veel schade gezorgd in Breda. Meerdere bomen werden uit de grond gerukt en een kermisattractie stortte in. Het KNMI waarschuwt dat het ook vanmiddag nog flink kan waaien. “Het gaat in het Zuiden van het land om windstoten van maximaal 95 kilometer per uur.”

Omgevallen bomen, afgebroken takken, topdrukte bij de brandweer én een ingestorte kermisattractie. Breda ging vannacht gebukt onder stormachtig weer. Het was voor veel Bredanaars dan ook een onrustige nacht. Op meerdere plaatsen waaiden bomen uit de grond. Aan de Hovenierstraat raakte een woning beschadigd nadat een boom hier tegenaan was gevallen. Op de najaarskermis stortte een attractie in elkaar. De kermis opent dagelijks vanaf 13.00 uur; er waren dus nog geen bezoekers aanwezig.

Code geel

Vanochtend heeft he tKNMI code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Ook waarschuwde de ANWB om die reden weggebruikers die in het Zuiden van Nederland de weg op gaan, want de windstoten kunnen in het verkeer zorgen voor gevaarlijke situaties. Afgelopen nacht was de storm het hevigst, maar ook vanmiddag kan het nog flink waaien. “Vanmiddag is er in het hele land opnieuw kans op zware windstoten van ca. 75 km/uur, in de kustgebieden tot 80-90 km/uur. Dat gebeurt opnieuw vooral bij buien. In de avond neemt de wind vanuit het zuiden uit geleidelijk af.”



Foto: Mattie Rulens



Foto: Jeffrey Bianca Heeren



Foto: Einnof Sjiub